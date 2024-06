Kate del Castillo y su novio Edgar Bahena celebran tres años de amor

Enfocada en sus proyectos profesionales, Kate del Castillo suele ser reservada en lo que respecta a su vida personal, pero eso no impide que de vez en cuando comparta algún vistazo de esta faceta, sobre todo en ocasiones especiales. La actriz acaba de cumplir tres años de relación con su novio Edgar Bahena, y esta ha sido la oportunidad ideal para celebrar por todo lo alto e intercambiar románticas dedicatorias.

©@bahena00



Kate y Edgar han cumplido tres años de relación.

El pasado 12 de junio. Kate y Edgar hicieron una publicación conjunta en Instagram a propósito de su tercer aniversario. “Por un maravilloso viaje a tu lado, que sean los primeros 3 años de muchos caminando juntos @katedelcastillo, ¡feliz Aniversario!”, escribió el director de fotografía al compartir una recopilación de felices momentos junto a la actriz

La estrella de La Reina del Sur (Telemundo) no fue indiferente a las palabras de su novio, y pronto comentó la publicación. “Awwwww ¡feliz aniversario bombón!”, escribió, agregando varios emojis de corazón.

Kate reveló en sus historias que ella y Edgar estaban celebrando su fecha especial en un spa de Polanco, en la Ciudad de México. “Estoy aquí tomándome un té de ginger con limón y miel que me preparó mi novio, que se encuentra ahí muy relajado”, expresó la intérprete de 51 años mientras se enfocaba a sí misma y luego a Edgar, mientras estaban en lo que parecía ser una terraza.

“Nos dieron un masaje maravilloso, nos trataron increíble”, contó la actriz luego de mostrar que ella y su novio habían disfrutado de una botella de champagne y algunos aperitivos, lo que fue la contiación perfecta de su festejo. “A eso venimos... Feliz aniversario”, agregó en su video.

©@katedelcastillo



La feliz pareja celebró su aniversario en un spa de la Ciudad de México.

Edgar ya le dio su visto bueno al novio de su hija

Don Eric del Castillo siempre ha sido un gran apoyo e inspiración para su hija, y siempre ha velado por su bienestar. En lo que respecta a la vida amorosa de Kate el primer actor ha sido muy respetuoso, y aunque también respeta su privacidad, no se ha resistido a hablar de lo feliz que ve a la actriz en su actual relación.

©@bahena00



Kate y Edgar han compartido momentos muy felices.

“La veo muy contenta, sobre todo por la pareja si eso me quieren preguntar”, contó don Eric en octubre del año pasado en un encuentro con la prensa mexicana. “(Ella) está muy bien, nos cae muy bien él, es un muchacho pues amable, hace feliz a Kate y eso es lo que me interesa. Sé algo de él por lo que me ha platicado Kate”, dijo.

Cuestionado sobre si su hija y su novio le tomaron parecer sobre su noviazgo, el actor dijo que esas costumbres están en desuso. “Eso de que los hijos te pidan permiso, y más a estas alturas, n’ombre... Simplemente aceptas, pues qué te queda. Y no nada más yo, sino también mi esposa (Kate Trillo), y creo que también (mi hija) Verónica”.