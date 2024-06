Eugenio Derbez y su emotiva felicitación para Loreto Peralta en su cumpleaños 20

Desde que colaboraron por primera vez en la película No se aceptan devoluciones, Eugenio Derbez y Loreto Peralta han formado un vínculo muy especial. Algo que se ha visto reflejado en el reciente mensaje que el intérprete le ha dedicado a la joven actriz en su cumpleaños 20, a través del cual ha dejado en claro el cariño y admiración que tiene por ella, pero también la complicidad que juntos han construido a lo largo de más de 10 años de relación.

©GettyImages



Eugenio y Loreto han construido una linda amistad

A través de su perfil de Instagram, el intérprete compartió un video en el que registró algunos de los instantes que ha compartido al lado de Loreto, desde sus días en el set de filmación, hasta ahora que se ha convertido en toda una mujer. Al pie de la publicación, Eugenio escribió unas emotivas palabras en las que se dijo sorprendido por lo rápido que ha pasado el tiempo y lo mucho que ha crecido su colega. “¡¡¡20!!! ¿En qué momento Happy happy birthday to this beautiful girl!!! Te adoro güera ✨Keep shining! The world needs your light”, escribió el también productor conmovido.

Como era de esperarse, la hermosa cumpleañera respondió de inmediato a la publicación de quien fuera su papá en la ficción, resaltando el agradecimiento que tiene hacia él por las oportunidades que le ha brindado, así como el profundo cariño que siente por él. “Eugenio mi admiración y mi amor por ti va mas allá de palabras. Eres mi maestro más grande y una luz de guía en mi vida. En esta segunda etapa de mi vida solo aspiro a ser como tu. Gracias por creer en mi desde el inicio y gracias por hacerme saber que siempre puedo confiar y contar contigo”, finalizó emocionada.

©GettyImages



En 2013 protagonizaron la película ‘No se aceptan devoluciones’

La admiración de Loreto por Eugenio

En octubre del año pasado, Loreto Peralta acompañó a Eugenio Derbez al estreno de la película Radical en Los Ángeles, California. En aquella ocasión, la joven intérprete habló con la prensa que se encontraba en el evento sobre lo mucho que significaba para ella el que Eugenio le haya dado su primera oportunidad en el cine, por lo que se dijo emocionada de poder acompañar a su excoprotagonista en esa noche tan especial. “Estoy feliz, es un honor y un privilegio estar aquí esta noche”, compartió la actriz sumamente emocionada.

Al ser cuestionada respecto a quién es la persona que más la inspira, la joven intérprete fue muy clara: “Para mí, definitivamente es Eugenio, porque además de que lo conozco desde una edad muy temprana, claro que me marcó de por vida trabajar con él”, compartió conmovida. “Me cambió la perspectiva hacia lo que es ser una persona trabajadora e inspiradora, y ver cómo ha evolucionado su carrera y ver lo que ha logrado hoy en día es admirable, y yo solamente pues aspiro a ser como él algún día”, compartió, dejando en claro su deseo de poder volver a ser parte de un proyecto liderado por Eugenio. “Para mí sería un sueño hecho realidad poder volver a trabajar con él”, finalizó.