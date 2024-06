Heidi Klum y su exesposo Seal se reencuentran en la graduación de su hijo Henry

Es temporada de graduaciones, lo cual significa de decenas de famosos se reunirán para celebrar los logros escolares de sus hijos. Las exparejas dejarán de lado sus diferencias para honrar los éxitos académicos de sus chicos, tal es el caso de Heidi Klum y Seal, quienes se han reunido para festejar a su hijo Henry, quien concluyó sus estudios de preparatoria y ahora está listo para ir a la universidad.

©GettyImages



Heidi Klum

A través de sus redes sociales, la jueza de America’s Got Talent dio un vistazo del gran día de su hijo de 17 años, quien dentro de poco ‘volará del nido’. Henry Günther Ademola Dashtu Samuel de 17 años estuvo acompañado por sus padres, así como por Tom Kaulitz, el actual esposo de Heidi. “CONGRATULATIONS HENRY. We are all sooo proud of you ❤️ You did it my beautiful boy. College here we come 🥳🎉 SHINE BRIGHT ❤️ (Estamos todos muy orgullosos de ti ❤️ Lo lograste, mi hermoso niño. ¡Allá vamos, universidad! BRILLA ❤️) escribió.

La modelo y el rapero, quienes se separaron en 2014, también son padres de Johan Samuel, de 17, Lou, de 14 y Leni, de 20 años, a quien Seal adoptó legalmente cuando empezó su relación con Klum. Esta última, quien es hija biológica de la modelo con el empresario italiano Flavio Briatore, está siguiendo los pasos de su madre en la industria del modelaje y poco a poco se va abriendo su propio camino dentro de la industria.

En 2012, poco después de haberse separado de Seal, Heidi Klum habló en el talk show de Katie Couric acerca de su ruptura, la cual se concretó dos años después en los tribunales. “Es muy difícil y especialmente estar en todas las revistas y páginas de chismes”, dijo. “Quiero decir, eso definitivamente es muy duro e hiriente y es difícil pasar por un divorcio”.

“Soy alguien que cree en un cuento de hadas y cuando dije ‘sí,’ quise decir para siempre”, añadió. “Pero no lo sé, nunca se sabe lo que pasa. La vida cambia”. A pesar de haber pasado por esa situación, hoy en día mantienen una relación cordial por el bien de sus hijos.

©GettyImages



Heidi Klum y Seal en los Emmy Awards en 2009

Los chicos se hacen adultos

Sobre las lecciones que sus hijos le han dejado a lo largo de los años, la modelo de origen alemán confesó que la han llenado de sabiduría y paciencia. “(Me han enseñado) a ser más paciente”, dijo Heidi a E! News en exclusiva en la alfombra roja del estreno de la temporada 18 de America’s Got Talent., a finales de septiembre pasado. “A tener más paciencia de la que tenía antes”.

Acerca de Leni y Henry, la modelo añadió que están en esa edad en la que empiezan a experimentar el mundo por sí solos y que por momento, eso es atemorizante para ella como madre. “Es difícil porque cuando todos están conduciendo en sus autos y estás constantemente mirando el reloj, (preguntándote) ‘¿Cuándo volverán?’ Es estresante cuando se hacen adultos y simplemente se vuelven locos”.