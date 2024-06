Mucho más madura, reflexiva y con una visión distinta, Karen ‘Polinesia’ nos cuenta de su reciente encuentro con el Papa Francisco

¿Cómo te sentiste entre el grupo de empresarios y gente importante? ¿Fue diferente a aquel encuentro con creadores de contenido?

“Al principio fue extraño porque era la única persona que hacía creación de contenido ahí, o sea, había personas de muchos lados, pero yo era la única que hacía creación de contenido; había un artista, un bailarín, de ahí en fuera todos los demás tenían profesiones que no son creativas.

Primero sí me sentí como extraña, dije: ‘¿Qué hago aquí?’. Pero después empecé a entender mucho más el evento y lo que estaban buscando con esta riqueza de diferentes personalidades para poder nutrir algo de una manera tan completa. Entonces me di cuenta cómo, desde la creatividad, también puedes dar soluciones a cosas que no necesariamente son o están vistas como creativas. Me preguntaba también cómo se financiaría esto, y la gente empezó a decir que a través de bancos, préstamos, cosas así. Y era como wow, jamás pensaría yo esas cosas, yo pensaba en otro tipo de soluciones.

Eso es muchas veces lo que a mí me gusta de mi profesión, es lo que me gusta de mi carrera, que me permite poder pensar siempre fuera de la caja, y el que la vida, el universo o yo misma me ponga en situaciones o en lugares que salen de mi zona de confort o también no cuadran completamente conmigo, me hace poder ser esa diferencia, aportar desde mi perspectiva y poder nutrir algo, un proyecto más grande desde la creatividad que normalmente pues no se tiene. Es como traer a alguien de fuera y que empiece a dar algunas propuestas o soluciones, realmente aporta mucho para que sea como más nutritivo en general.

Al final sí me sentí muy bien, siempre lo doy todo, me encanta que cuando participo en algo, no importa lo que sea, me gusta siempre dar lo mejor de mí, lo mejor que tengo. Aunque acabé cansada porque fueron días intensos, pero sí fue muy bello”.