Cristina Saralegui confiesa a Don Francisco los motivos de su salida de Univision

La televisión de la década de los 90s no habría sido la misma sin dos personalidades que marcaron a toda una generación: Don Francisco y Cristina Saralegui. Cada uno, en sus respectivos shows, se ganó el cariño del público y sentó un precedente en la cultura latina, cuyo legado aún continúa. Por ello es que al verlos juntos en el podcast Decálogo del Éxito, de Don Francisco, no sólo fue un grato reencuentro que muchos esperaban, sino también una charla reveladora en la que la originaria de Cuba confesó cómo fue su salida de Univision, la vida después de salir del programa, sus motivos para no estar presente en las redes sociales y sus planes para el último adiós.

Don Francisco y Cristina se conocieron hace 37 años, cuando el presentador chileno la tuvo como invitada por su relación con su esposo, Marcos Ávila, a quien ella le lleva 11 años, un dato que en ese entonces parecía curioso. Fue él quien le comentó a la redactora de revistas impresas que tenía talento para la televisión, un consejo que ella tomó. El Show de Cristina se transmitió por primera vez en 1989, y durante 21 años presentó entrevistas a celebridades así como casos particulares con panelistas que hablaban sobre su experiencia en el tema del día. El talk show fue un éxito que se transmitió en 11 países de Latinoamérica, además de Estados Unidos, y en ese entonces Cristina llegó a ser considerada “la Oprah latina”.

En noviembre de 2010, Univision decidió cancelar el programa. “Yo tenía 63 años. Quiere decir que después de haberles dado mi vida, me quedaban dos años solamente para retirarme con honores, con una fiesta bonita, con mis empleados conmigo, que eran mi familia; y no esperaron ni esos dos años para hacer lo que hicieron, que fue muy feo”, expresó a Don Francisco, a quien aseguró que “la botaron”.

“Yo me preocupé por mi gente. Yo tenía como 30 empleados, productores que dependían todos de nosotros. Tú eres el que tienes que decirle a tus empleados ‘nos botaron’. No es ‘a mí me botaron’, nos fuimos todos”, agregó aún molesta por la forma en la que concluyó su tiempo en los foros de Univision.

Cristina, hoy de 76 años, expresó que después de la última emisión de su show, sufrió una fuerte depresión. “No fue tanto por cuestiones de ego ni cuestiones de no estar en un show de televisión, fue porque yo he trabajado desde que tengo 16 años y no me encontraba sentada en mi casa sin nada que hacer”, dijo.

En octubre de 2011, Cristina regresó a la pantalla chica con Pa’lante con Cristina, esta vez en la cadena Telemundo, y aunque era un concepto similar al show que realizó por más de dos décadas, para ella no fue lo mismo y no llegó a sentirse cómoda, optando por poner fin a esa etapa tras sólo un año al aire.

El ‘último viaje’ y sus motivos para no usar las redes sociales

Aunque es una de las presentadoras más queridas y su público le ha pedido que regrese a los hogares latinos a través de un podcast o las redes sociales, Cristina prefiere estar lejos del mundo virtual. ¿Sus motivos? “A medida que pasaban los años, aprendí a mandar, a cobrar; otra cosa que a las mujeres no nos gusta pedir lo que valemos... a ponerle precio a lo que vales. Por un anuncio yo no quiero 60 mil dólares, yo quiero 250 mil; tener estudios de televisión y mandar en tu vida. Por eso no estoy en las redes, por eso no quiero trabajar más, estoy aprendiendo a ser mujer, abuela, mamá e hija. A ser todo lo que no pude cuando estaba trabajando”, explicó.

©@cristinasaraleguitv



Cristina Saralegui y su esposo

Enfocada en los detalles de su vida personal, Cristina también explicó que se ha preparado para “el viaje más lindo que voy a dar en mi vida”. Para ello, la presentadora estudia mucha metafísica al grado de aprender a salirse de su propio cuerpo utilizando sonidos.