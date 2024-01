Cristina Saralegui habla de la condición que padece su hijo: ‘La gente no sabe lo que eso es’

A casi 14 años de su salida de televisión, Cristina Saralegui reapareció en la pantalla chica el pasado 29 de enero. La entrañable conductora y periodista visitó el estudio de Despierta América (Univision), donde fue celebrada por su cumpleaños número 76. La presentadora de origen cubano, cuyo éxito en su show de entrevistas le valió ser conocida como ‘la Oprah latina’, habló de su vida lejos de los reflectores, de los rumores que la han alcanzado y también de su hijo Jon Marco, quien fue diagnosticado hace años con un trastorno mental.

©GettyImages



Cristina celebró su cumpleaños 76 en Univision.

“Ese niño estuvo tan, tan, tan enfermo”, comentó Cristina cuando en el matutino se proyectó una foto de su hijo. Jon Marco fue diagnosticado con bipolaridad a los 19 años, según contó la misma hace algunos años. “Está en mi casa”, reveló la también autora. “Está tan bien mi hijo, gracias a Dios. Le doy las gracias al Señor de cómo está Jon Marco de bien después de tantos años de una enfermedad bipolar, que la gente no sabe lo que eso es”, expresó Saralegui.

Nacido en abril de 1986, Jon Marco es fruto del matrimonio de Cristina con Marcos Ávila, quien fuera bajista del legendario grupo Miami Sound Machine. La presentadora tiene además una hija, Cristina Amalia, a quien tuvo con Tony Menéndez, su primer esposo, así como una hijastra, Stephanie Ávila, hija del músico.

En 2014, Cristina concedió una entrevista a Despierta América a propósito del lanzamiento de su libro Pa’rriba y pa’lante! y habló de la condición de su hijo. “Yo me enteré de lo que Jon Marco tenía cuando Jon Marco tenía 19 años. (Yo decía): ‘Aquí hay algo raro, pero yo no sé qué es’ y se trató de quitar la vida, ya ahí yo sí me di cuenta que no es que estaba deprimido, que ahí había algo malo y feo pasando”, recordó entonces.

“Pero yo no sabía qué hacer porque no sabía qué tenía. Entonces mi hijo lo que hizo fue, fíjate cómo es mi hijo, se montó en su carro, manejó hasta el hospital que está en la esquina de mi casa, fue al piso psiquiátrico y él solo se firmó y se quedó ahí”, relató.

©@cristinasaraleguitv



Cristina dijo que su hijo Jon Marco está muy bien.

“Empecé a ir al psiquiatra con mi hijo. Y así le salvé la vida”, confesó ese mismo año a CNN en Español. “Casi ningún latino entiende lo que es una enfermedad mental, si es por dentro la procesión, ningún latino quiere ir a un psiquiatra porque le van a decir que está loco”, comentaba entonces.

Acaba con los rumores de una vez por todas

La decisión de Cristina de mantenerse lejos de los reflectores ha derivado en múltiples rumores y especulaciones sobre su vida. Sin embargo, en su reciente aparición en Despierta América a provechó para desmentir todos ellos. “Yo soy una persona privada, no salgo mucho... Estoy retirada hace 14 años, calladita te ves más bonita, en mi casa, sin jorobar a nadie, sin meterme con nadie”, comentó.

“Me la paso súper bien, ni me desenterraron de ningún lado, ni llegué en silla de ruedas... Yo ni soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy quebrada, en qué cabeza cabe que con todo lo que yo trabajé en mi vida, que nosotros que éramos dueños de tres estudios de televisión, vamos a estar quebrados, es que son brutos”, expresó.

©GettyImages



La conductora desmintió los rumores sobre su vida.

Vídeo Relacionado: Sofia Richie embarazada de su primer hijo Loading the player...