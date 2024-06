Yahir confirma que se ha reconciliado con su hijo Tristán: ‘Estoy más tranquilo’

Los últimos tres años han sido los más difíciles para Yahir, tras haber mantenido un distanciamiento con su hijo Tristán, con quien finalmente se ha reconciliado. Abierto como suele ser al tocar el tema públicamente, el cantante habló por primera vez de su reencuentro con el joven y la emoción que le provoca verlo involucrado en sus proyectos musicales, enteramente dispuesto a apoyarlo en lo que sea necesario. Luego de cumplir este anhelo, el intérprete asegura sentirse más tranquilo, mientras mantiene el ferviente deseo de poder contar con su hijo como invitado en alguna de sus futuras presentaciones de la obra de teatro musical Vaselina.

©@yahirmusic



Yahir se encuentra feliz y tranquilo tras reunirse con su hijo Tristán.

Los detalles de la reconciliación

En entrevista con el programa televisivo Ventaneando, Yahir expresó la gran admiración que tiene por su hijo, con quien ha podido conversar a lo largo de estos días, situación que les ha permitido trazar una ruta para dejar fluir su relación. “Tristán es un morro (chico) brillante, es un morro de verdad que yo admiro mucho y todo, ha sido muy difícil la relación y ha sido muy complicado en muchos temas, pero hemos platicado y hemos (tenido) platica sana, porque muchas veces tenemos ideas o versiones de las cosas. Creo que lo más sano es eso, podernos sentar, hablar como unos adultos…”, expresó.

Ante tal panorama, Yahir se dijo dispuesto a cooperar para que todo retome su cauce, respetando ante todo la independencia de su hijo, quien se alejó del círculo familiar desde hace ya algún tiempo. “Yo mis respetos para lo que él haga y diga y él ya no es un chamaco, no depende de mí tampoco, él hace sus cosas. Yo creo que lo más importante de todo siempre va a ser el respeto y la comunicación, estar, el amor. Siempre lo he propuesto, pero ha sido difícil, pero ahí vamos…”, explicó el cantante a la emisión de espectáculos comandada por Pati Chapoy.

©@yahirmusic



El cantante revela que está dispuesto a apoyar a Tristán en todo lo que necesite.

Yahir está más tranquilo

A lo largo de estos años, Tristán ha atravesado por circunstancias difíciles, aunque gracias a la música ha podido tener un sostén emocional. De hecho, el joven ha compartido con los medios algunas declaraciones sobre su trabajo. Al respecto Yahir ha opinado, orgulloso de que el joven trate de abrirse paso en ese sentido. “Musicalmente está en un momento muy interesante él también, lo cual me da mucho gusto, produciendo sus cosas, todo, entonces cuenta con mi apoyo…”, contó el intérprete, seguro de que de ahora en adelante la situación con su hijo será favorable.

©GettyImages



Yahir asegura que respetará la independencia de su hijo, de quien se mantuvo distanciado por tres años.

Yahir no olvidó despedirse de la charla sin dejar de revelar cómo se siente en estos instantes, pues tras haberse reunido con Tristán ha podido encontrar la calma. Después de todo, existe para él una nueva esperanza y se encuentra preparado para ello. “Estoy más tranquilo, sí, claro, después de hablar estoy más tranquilo…”, explicó el cantante. Así mismo, habló del fuerte deseo que tiene porque su hijo vaya a verlo actuar en la obra de teatro musical Vaselina, a la cual ya lo ha invitado en ocasiones pasadas, según contó. “Me dejó plantado, pero espero (que vaya). Viene Monterrey, Guadalajara, algunas otras cosas y esperemos que pueda echarse la vuelta…”, agregó.