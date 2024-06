Sincera, Grettell Valdez comparte cómo ha sido su vida desde que se divorció

En el terreno sentimental Grettell Valdez ha transitado por varias etapas. Cuatro años atrás, luego de darse una oportunidad en el amor, tomó la decisión de separarse y divorciarse de su entonces esposo y a partir de ese momento ha disfrutado de su soltería, refugiada en su hijo y en el trabajo, ahora como parte del elenco de la telenovela La Historia de Juana. Sincera, la actriz ha revelado cómo ha sido su vida desde esa ruptura definitiva, un periodo de constantes cambios en el que, si bien no ha estado cerrada a vivir un nuevo romance, todo se ha encaminado en otro sentido, así lo reveló la intérprete en una reciente charla.

©@grettell



Grettell Valdez afirmó no estar cerrada al amor.

Su vida después de la ruptura

Como pocas veces, Grettell se refirió a ese momento de su historia personal en el que todo cambió de un momento a otro. De hecho, se sinceró sobre su decisión de no rehacer su vida amorosa durante los primeros años luego de su divorcio. “Ya quedé ciscada, espérate, justo me estaban diciendo. Ya voy a cumplir casi cuatro años de que me separé, me divorcié, y la verdad, al principio los primeros dos años fue elección, la verdad (estar soltera), dije: ‘Ay, qué paz’…”, expresó la actriz al acudir como invitada al programa radiofónico Todo Para la Mujer, de Maxine Woodside.

A pesar de lo sucedido, Grettell dice no estar cerrada al amor. De hecho, la intérprete habló de su sentir a varios años desde su ruptura, aunque su ritmo de trabajo ha sido determinante en ese sentido, según contó. “Pero ahorita sí, la verdad es que de repente digo: ‘Ay, sí’, de ir al cine y reírte y voltear y ver a alguien, que te agarra la mano, que te mandan flores, ¿sabes? Claro que extraño esa parte, pero también ¿a qué hora? Estuve encerrada en un foro seis meses, no salgo…”, explicó la intérprete de melodramas durante la charla, en la que abordó varios aspectos de su entorno personal.

©@grettellv



Grettell Valdez se ha enfocado en su trabajo como actriz.

Los consejos de su hijo Santino

Ante las decisiones que Grettell ha tomado en el terreno amoroso, sus seres queridos han estado ahí para alentarla, como lo a hecho su hijo Santino, quien según confiesa no ha dudado en brindarle su consejo para que todo fluya de la mejor manera en ese sentido. Sin embargo, la actriz ha estado muy enfocada en su trabajo. “Santino me dice: ‘Mamá, -creo que al que más le urge que tenga novio es a Santino-, así no vas a tener novio, si no sales’. Y yo: ‘Estoy cansada, no quiero salir’. Grababa los sábados…”, explicó la estrella de telenovelas en su charla con Maxine.

©@grettellv



Grettell Valdez vive inspirada por la maternidad.

Por ahora, Grettell se mantiene motivada inspirada por su trabajo y la compañía de su hijo. Así mismo, celebra por su buen estado de salud luego de haber atravesado por un episodio complicado por el que le fue realizada una cirugía en uno de sus dedos pulgares hace algunos años. “(Estoy) muy bien. De hecho, ayer fui con mi doctora a que me revisara. Cada seis meses tengo que revisarme mi dedito, y todo va perfecto”, explicó en una charla con los medios, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano.