La reacción de Brad Pitt al saber que su hija Shiloh se ha quitado legalmente su apellido

Shiloh, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, cumplió 18 años el pasado 27 de mayo, un momento que, aparentemente llevaba tiempo esperando para tomar una importante decisión: quitarse legalmente el apellido de su padre. Esta medida ha generado gran revuelo, pues ha confirmado que la joven no está al margen del conflicto que mantienen sus progenitores desde que se separaron en 2016. Ante esta situación, el actor no se ha pronunciado de manera oficial, pero sí ha trascendido su reacción y, como era de esperarse, ha sido de tristeza.

©GettyImages



Shiloh ha iniciado el proceso para quitarse el apellido Pitt.

“Está al tanto y disgustado de que Shiloh haya eliminado su apellido. Nunca ha sentido tanta alegría como cuando ella nació. Siempre quiso tener una hija”, dijo a People una persona cercana a Brad. “Por supuesto, no es fácil para Brad recordar que ha perdido a sus hijos. Él ama a sus hijos y los extraña. Es muy triste”, agregó la fuente.

“Sigue siendo feliz con Ines”, dijo el informante refiriéndose a la relación sentimental del actor con la diseñadora de joyas Ines de Ramon, aclarando que, pese a esta realización en su vida amorosa, la distancia con sus hijos “le duele”.

“Él todavía ama muchísimo a todos sus hijos”, aseguró otra fuente cercana a Pitt citada por el mismo medio. “Todo este proceso ha sido muy duro para toda la familia”, agregó. Brad y Angelina comparten seis hijos: Maddox, de 22 años, Zahara, de 19, Shiloh, de 18, Pax, de 20 y los gemelos Knox y Vivienne, de 15.

©GettyImages



Bras ha estado distanciado de sus hijos por un tiempo.

Hace unos días se confirmó que el pasado 27 de mayo, el mismo día que se Shiloh cumplió 18 años, se presentaron los documentos con los cuales la joven solicitó formalmente el cambio legal de su nombre para llamarse Shiloh Jolie.

¿Angelina Jolie apoyó a su hija en su decisión?

La actriz de Eternals tampoco se ha pronunciado sobre la comentada decisión de su hija, pero se ha conocido que, contrario a lo que algunos podrían pensar, ella no ha tenido mayor participación en el proceso que su hija ha emprendido.

©GettyImages



Se ha repottado que Angelina no ha participado en el proceso iniciado por su hija.

Fuentes del entorno de Angelina comentaron a Entertainment Tonight que la actriz no puede decir nada al respecto porque no ha ayudado a su hija en el proceso legal para eliminar su apellido, sino que es un camino que la joven ha recorrido sola. “Shiloh contrató a su propio abogado y lo pagó ella misma, por lo que Angie no lo sabe y no puede hablar por ello”.

La decisión de Shiloh inevitablemente ha recordado la medida adoptada por su propia madre. La actriz, hija de Jon Voight y Marcheline Bertrand, fue nombrada originalmente como Angelina Jolie Voight. Sin embargo, tras un largo distanciamiento de su padre, pidió al tribunal que eliminara legalmente a Voight de su nombre, solicitud que fue concedida en 2002.