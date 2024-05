Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, causa sensación con su baile

Han pasado ocho años desde que Brad Pitt y Angelina Jolie decidieron tomar caminos separados, y aunque la polémica los ha alcanzado en más de una ocasión, eso no ha impedido que cada sigan adelante. Mientras la batalla legal entre los actores sigue activa, la actriz ha estrechado mas su relación con sus hijos, para quienes se ha convertido en su mayor apoyo. Shiloh Jolie-Pitt, quien es quizás la más mediática de los descendientes de la expareja, ha causado sensación con sus dotes artísticas, aunque no en la actuación como sus padres, sino en el baile.

©GettyImages



Shiloh es el vivo retrato de sus padres.

Shiloh, quien a sus 17 años es el vivo retrato de sus famosos papás, ha dejado ver anteriormente su pasión por el baile, y sus sesiones se han viralizado en redes sociales. Recientemente se ha hecho público un nuevo video de la joven durante una práctica en un estudio de baile en Los Ángeles.

Ataviada en un cómodo look conformado por una camiseta oversize azul, pantalones deportivos amplios de color negro, y tenis, la joven se entregó por completo sobre la pista de baile. Shiloh derrochó fuerza y energía con sus movimientos a ritmo de música urbana, concretamente el tema Tanzania de Uncle Waffles y Tony Duardo. Lejos de sentirse intimidada al saberse grabada, la jovencita se mostró concentrada en su rutina y muy segura de sí misma.

“Su movimiento es una locura. Gracias por tu energía Shiloh”, expresó el coreógrafo Lil Kelaan Carter en Instagram al compartir el video hace unos días. En su publicación etiquetó además una cuenta, aparentemente, perteneciente a la hija Angelina y Brad, la cual es privada y, pese a no tener ninguna publicación, cuenta con 168 seguidores.

Otro de los aspectos que llamó la atención en el video de Shiloh fue su rapado de estilo militar, un corte que, si bien se ha hecho tendencia en esta temporada, suele vincularse mayormente a una expresión de género masculina. Si bien cuando era más pequeña ya se había dejado ver con una estética similar, algunos pensaron que ya la había dejado atrás, sobre todo porque en 2021 se dejó ver junto a su madre en varios eventos llevando una melena larga recogida en un moño. Sin embargo, en agosto del año pasado fue captada nuevamente con el pelo muy corto e incluso teñido de rubio platindo.

©GettyImages



En 2021, Shiloh llevaba su melena larga recogida.

La maternidad, el salvavidas de Angelina

La actriz de 48 años ha reconocido que tanto Shiloh como sus hermanos Maddox (21), Pax (19), Zahara (18) y los gemelos Vivienne y Knox (15), han sido un pilar en su vida. “Tenía 26 (años) cuando me convertí en madre. Mi vida completa cambió. Tener hijos me salvó y me enseñó a estar en este mundo de forma diferente”, expresó en septiembre del año pasado en una entrevista reciente con le edición estadounidense de la revista Vogue.

“Recientemente, pensé que me hubiera hundido en un camino mucho más oscuro si no hubiera querido vivir por ellos. Ellos son mejores que yo, porque tú quieres que tus hijos lo sean. Por supuesto, soy la madre, y espero (que sea) un lugar seguro para ellos y (les dé) esa estabilidad. Pero también soy de la que se ríen, y los veo tomar tantos aspectos diferentes de nuestra familia”, agregó.