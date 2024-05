Daniel Sarcos muestra que su hijo ‘El Churri’ es un talentoso jinete

El papel más importante que ha tocado desempeñar a Daniel Sarcos, más allá de su trabajo en la televisión, es sin duda la paternidad. El carismático presentador venezolano es padre de tres: dos mujeres y un varoncito, quienes son una de sus mayores motivaciones en la vida. Precisamente el pequeño Daniel Alejandro, quien en febrero celebró su quinto cumpleaños, ha llenado a su famoso padre de orgullo con sus logros, el más reciente de ellos en el campo de la equitación.

©@dsarcos



‘El Churri’ es el menor de los hijos de Daniel Sarcos.

El pasado 20 de mayo, Daniel compartió un vistazo de su inicio de semana junto a su hijo, a quien cariñosamente se refiere como ‘El Churri’. “El lunes es un buen día para disfrutar de los avances de Daniel Alejandro en equitación”, escribió en sus historias de Instagram etiquetando una escuela hípica ubicada en Miami.

En el video se ve al niño montando un hermoso caballo alazán, llevando las riendas con gran seguridad, sin quitar la vista de camino mientras el equino avanzaba por la orilla de un jardín. “¡Eso, ‘churrito’!”, expresó Sarcos orgulloso al ver a su hijo convertido en todo un jinete.

Loading the player...

Daniel está aprovechando al máximo el tiempo padre e hijo, pues desde hace días Alessandra Villegas, su pareja y madre de su pequeño, se encuentra en un viaje por Europa junto a amigas y socias. En sus redes sociales ha compartido algunos vistazos de esta aventura en crucero que la ha llevado a explorar los más hermosos lugares en Grecia e Italia.

©@alessandraville



Alessandra se encuentra de viaje por Europa.

De hecho, Alessandra celebró a el Día de las Madres a miles de millas de su amado hijo. “Esto de nosotros viene de otra vida, estoy segura. Amo reencontrarnos, amo ser tu mamá, siempre soñé con vivir esto que estoy viviendo contigo y día a día haces que supere mis expectativas. Te amo por toda la eternidad”, escribía el pasado 12 de mayo al compartir un tierno video de ‘El Churri’ tocando la guitarra y dedicándole una canción.

¿Daniel Alejandro tendrá más hermanos algún día?

Mientras que ‘El Churri’ es el tecer hijo de Daniel, para Alessandra es el primero, por lo que algunos podrían pensar que la conductora y empresaria venezolana podría querer ‘escribirle’ de nueva cuenta a ‘la cigüeña’. Sin embargo, ella ha explicado los motivos por los que descarta hacerlo. “La primera razón es que, no es hasta que tienes hijos que te das cuenta el ‘trabajón’ y la cantidad de tiempo que consume”, explicó el pasado mes de abril en un video en su Instagram. “Y como también mi carrera consume un montón de tiempo, hacer las dos cosas bien sólo se puede con un hijo”, agregaba.

También expuso que la salud también es un factor importante, pues en el pasado tuvo algunos problemas. “Me operaron el útero, me lo reconstruyeron, me sacaron como cinco o seis fibromas. Casi me desangro. ¡Tragedia total! Entonces la escena no me llama, se podrán imaginar”, admitió.