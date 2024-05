Pero no solo hubo espacio para las compras, sino también para llevar a cabo otras actividades. Los espacios adicionales incluyeron conversaciones dirigidas por Valeria Lipovetsky, una serie de conciertos acústicos, una sesión de yoga con Mimmi Yoga, así como una subasta en línea donde las personas pueden ofertar por artículos que incluyen experiencias de The Standard Hotel & Spa y The Cliff Jamaica.