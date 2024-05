Enrique Iglesias llega a los 49 años rodeado del amor de Anna Kournikova y sus tres hijos

Sin lugar a duda, Enrique Iglesias se encuentra en su mejor momento, y no solo a nivel profesional, sino también en lo personal. Mientras sigue acumulando éxitos en la música, cantante español disfruta plenamente su faceta como padre de la mano de Anna Kournikova, quien ha sido su pareja inseparable desde 2001. En medio de esta etapa tan dulce en su vida, el intérprete ha llegado a los 49 años.

©GettyImages



Anna y Enrique llevan más de dos décadas juntos.

El pasado 8 de mayo Enrique celebró su cumpleaños y aunque sus fieles fans seguramente hubieran querido que compartiera un vistazo de su festejo, él se ciñó a su postura a favor de la discreción. A diferencia de muchos famosos, el intérprete de Súbeme La Radio optó por no hacer ninguna publicación alusiva a su nueva vuelta al sol, en cambio compartió aquel día y posteriormente fotos y videos alusivos a sus proyectos musicales.

Anna, por su parte, adoptó la misma postura que Enrique, pues no hizo ninguna felicitación pública. Curiosamente, la última publicación en la cuenta de Instagram de la extenista rusa es referente al cumpleaños del intérprete, pero el de hace dos años. Entonces compartió una hermosa postal con él junto a sus tres hijos cuando eran más pequeños: “¡Feliz cumpleaños al padre más increíble! ¡¡¡Te super amamos!!!”.

©@annakournikova



Anna felicitó a Enrique con esta postal familiar hace dos años.

Tanto Enrique como Anna se han mantenido firmes en su decisión de reservarse los detalles de su vida personal y disfrutarla solo con sus seres queridos más cercanos. Hace un año, Julio Iglesias Jr., dejó entrever en una entrevista que su hermano menor se había casado ya con Kournikova. “Lo que no hizo es una boda grande”, dijo en el programa español Y Ahora Sonsoles (Antena 3). Sin embargo, no quiso revelar más detalles. “Enrique lleva con Anna muchos años y tiene tres hijos preciosos”, agregó.

Pese a que el intérprete de Bailando es muy reservado con su vida personal, no es un secreto para nadie que es un hombre muy dedicado en su vida familiar: con Anna, con quien lleva lleva más de dos décadas de relación, y con sus tres hijos: los mellizos Nicholas y Lucy, de 6 años, y la pequeña Mary, que en enero cumplió 4 años.

©@enriqueiglesias



Enrique ha demostrado ser un padre amoroso y dedicado.

Revela cómo es su vida como artista desde que es padre

“Ser padre me ha cambiado la vida y soy feliz. Es increíble verlos crecer”, contaba Enrique en 2019 en entrevista para Despierta América (Univision). En aquella ocasión, el español admitía además lo difícil que le resultaba separarse de sus hijos para cumplir con sus compromisos profesionales. “Es difícil dejarlos dos días o dos semanas. No es fácil”, contaba el cantante, quien el año pasado se embarcó en la gira internacional The Trilogy Tour junto a Pitbull y Ricky Martin.

Sin embargo, el ser padre le ha dado también una nueva motivación para seguir adelante con su carrera. “Mi hijo, cuando me vio en el ensayo, fue como: ¿Qué? Porque me ha visto en muchos videos actuando, pero ver en persona la producción y las luces fue como ‘oh, Dios mío’. Era como ver a un extraterrestre o un ovni, en el buen sentido. Estaba asombrado”, contaba en el programa Today el año pasado al hablar precisamente de su gira. “Siempre que voy a recogerlos al colegio, Mary empieza a cantar I Like It, y luego empiezan a cantarla todos juntos. Es lo más bonito del mundo. Es su canción favorita”.