Marc Anthony disfruta de Venecia por primera vez mientras se prepara para un importante evento

Hace apenas unos días, Marc Anthony se convirtió en uno de los protagonistas del Gran Premio de Miami, pues fue el artista elegido para cantar el himno nacional. Tras esta inolvidable presentación, el cantante de raíces latinas está listo para vivir una nueva experiencia relacionada con el ámbito deportivo, la cual además lo ha llevado a visitar por primera vez uno de los destinos europeos más famosos: Venecia.

©@e1teammiami



Marc se encuentra en Venecia por primera vez.

Marc viajó a tierras italianas para asistir al Gran Premio de Venecia de la E1 Series, una liga de carreras de lanchas eléctricas, la cual celebra su segunda edición el próximo 11 y 12 de mayo. Se trata de un evento especialmente importante para el cantante, pues verá competir a su equipo, el E1 Team Miami, mismo que adquirió a finales del año pasado.

“Mi primera vez aquí, nunca había estado aquí. He estado en todo el mundo miles de veces y este es sólo un lugar que estaba en mi lista de deseos, y no podría pedir una mejor ocasión”, expresó Marc emocionado en un video compartido tanto en las redes sociales de su equipo con en las de la liga, en el cual se le veía vistiendo sudadera y gorra de su equipo.

©@marcanthony



Marc junto a los pilotos Erik Stark y Anna Glennon.

El cantante aseguró estar muy comprometido con la competencia y también con su equipo, el cual estará representado el próximo fin de semana por la estadounidense Anna Glennon y el sueco Erik Stark. “La moral del equipo es alta, todos están contentos. Es difícil enojarse, especialmente en este entorno sabiendo que tienes una oportunidad y un gran equipo”, continuó el salsero neoyorquino.

“Y solo estoy aquí para mostrarles mi apoyo y mostrarles que es igual de importante para mí y que no soy un propietario que simplemente llama por teléfono. Me apasiona, represento a mi equipo, represento una ciudad y me lo tomo en serio. Y soy el único dueño aquí, así que eso dice mucho”, aseguró el intérprete, quien en su visita a Venecia se retrató con sus pilotos y pasó revista a los vehículos que se usarán en la competencia.

©@Marcanthony



El cantante está muy emocionado por la competencia.

Su segunda competencia

La carrera del próximo fin de semana será la segunda para Marc Anthony y su equipo, pues a inicios de febrero hicieron su gran debut en Jeddah, en Arabia Saudita. Si bien en aquella ocasión no pudieron coronarse como ganadores, el cantante está convencido de que los aprendizajes obtenidos les servirán para obtener un gran resultado.

“Creo que aprendimos mucho del primero. Estábamos arriba por 17 segundos y hubo un par de anomalías y cosas así. Pero fue sólo la primera carrera, la carrera inaugural. Y la primera pole position de la historia. Y me encantan nuestras posibilidades. Sé exactamente lo que pasó y por qué terminamos en segundo lugar y se trata de adaptarnos y seguir adelante y estar siempre en la competencia”, opinó.