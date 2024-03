Marc Anthony comparte un nuevo y significativo logro en su carrera

Sin duda, Marc Anthony vive un momento de plenitud en todos los aspectos de su vida, una etapa que ha estado marcada por su nueva paternidad al lado de Nadia Ferreira. En lo profesional, el cantante de raíces puertorriqueñas sigue acumulando logros como cantante, el más reciente de ellos lo acercará a un importante y esperado evento deportivo en Miami que tendrá lugar en unos meses.

El salsero ha anunciado en sus redes sociales que será el encargado de entonar el Himno Nacional en el Gran Premio de Miami de la F1, evento que tendrá lugar el próximo 5 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami.

“¡Miami! Estamos encantados de anunciar que @marcanthony interpretará el Himno Nacional en el @f1 @cryptocomofficial #MiamiGP 2024 Nos vemos en mayo”, indica una publicación en Instagram realizada conjuntamente entre la cuenta oficial del evento y la del cantante.

©GettyImages



Nadia celebró el logro de Marc.

Los seguidores de Marc Anthony no tardaron en reaccionar, y se mostraron emocionados de que esta misión haya sido encomendada a alguien tan talentoso como él. Entre todos los mensajes que recibió el cantante hubo uno en especial que llamó la atención: el de su esposa Nadia. “Wooowww!! El mejor”, comentó la modelo paraguaya, agregando emojis de manos aplaudiendo.

Nos es la primera vez que Marc Anthony cantará el Himno Nacional de los Estados Unidos, antes ya lo ha hecho en eventos tanto deportivos como de índole política. En 2012 lo hizo durante la Convención Nacional Demócrata, y antes en 2011 lo hizo durante las finales de la NBA entre los Miami Heat y los Dallas Mavericks. En 2010 compartió el honor con Fergie durante un juego de apertura de la NFL entre los Miami Dolphins y los New York Jets.

©GettyImages



En 2010, Marc cantó el Himno Nacional con Fergie en un juego de apertura de la NFL

La música cambió la vida de Marc para siempre

No hay duda de que las distinciones que el cantante ha recibido son consecuencia de la impecable carrera que ha construido por años en la música. El intérprete de 55 años se ha sincerado en el pasado sobre lo importante que fue para su desarrollo personal sumergirse en este arte.

“Yo era tartamudo, me costaba mucho, mucho hablar cuando niño y cuando cantaba se me quitaba”, contó hace un tiempo en entrevista para Univision. “Empecé a cantar con papi a los tres años, siempre cantando. Y aun no pudiendo decir (las palabras), termino una canción con él; y que te miren, te den ese amor y que te digan que están orgulloso de ti... ¡wow!”, recordó, reconociendo el gran apoyo de su padre, Felipe Muñiz. “La música siempre fue mi santuario”.