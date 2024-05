Khloé Kardashian se confiesa sobre el duro momento que vivió previo al nacimiento de Tatum

Khloé Kardashian y su expareja, Tristan Thompson, dieron la bienvenida a su segundo hijo en julio de 2022, a través de un vientre de alquiler. La empresaria hizo el procecimiento médico con la madre sustituta unos días antes de Thanksgiving en 2021, y poco después de ese feliz acontecimiento, salió a la luz un nuevo escándalo de su ex, quien estaba a la espera de un bebé con una mujer llamada Maralee Nichols. Sin duda, eran tiempos convulsos para la empresaria, quien tenía que enfrentarse otra vez al escarnio público en su vida personal, además de estar al pendiente del vientre subrogado en el que esperaba a su segundo hijo.

©@khloekardashian



Khloé Kardashian

En su reciente participación en el podcast SHE MD, presentado por Mary Alice Haney y la ginecóloga certificada Thais Aliabadi, Khloé habló sobre el nacimiento de Tatum y la forma en la que ella no se sintió lista para asumir ese desafío. Khloé contó que el nacimiento de su hijo estaba pensado para dos semanas después de la fecha en la que se dio, por lo que ella planeó un fin de semana con su hija True, de seis años. “Recuerdo que la doctora A. llamó y me dijo que recién había tenido una revisión médica con mi sustituta, y me dijo, ‘Khloé, tenemos que llevar a cabo el parto dentro de 24 horas’”, recordó.

No se sentía lista

“El bebé no nacería hasta dentro de una o dos semanas y este fue mi último fin de semana con mi hija True. Sólo necesitaba el fin de semana. Íbamos a pasar un fin de semana en un hotel”. Khloé recordó haber hablado con la doctora sobre el momento del nacimiento de su hijo. “Y entonces dije: ‘No, no podemos hacer esto’. Y (la doctora A.) estaba como, ‘No, no hay fluido en el saco. Necesitamos hacerlo ya’. Y yo le dije, ‘Voy a tener un fin de semana con True’”. Y ahí es cuando va esta Madre Teresa, y me dice, ‘OK’, porque empecé a llorar histéricamente porque ni siquiera se trataba del fin de semana, se trataba de ahora que esto era real”.

©@khloekardashian



Khloé Kardashian y su hija, True

La doctora continuó hablando con Khloé sobre el nacimiento del bebé. “Ella me dice: ‘¿Sabes qué?’ Yo recibiré al bebé. Yo me lo llevaré y tú me avisarás cuando estés lista para recogerlo. Y yo estaba como, ‘¿Qué?’ Yo digo: ‘¿Quién hace esto? ¿Quién ofrece eso?’ Y lo hizo. Y recuerdo que me dije a mí misma: ‘Khloé, sal de esto. Tenemos que hacer esto’”.

Kim al rescate

Finalmente, Khloé recobró la calma y se dirigió al hospital para estar lista y recibir a su hijo, pero no fue sola, sino bien acompañada por su hermana mayor, Kim Kardashian. Ella entró en acción y se convirtió en su “príncipe en un caballo blanco” en el momento del nacimiento de Tatum, mientras la llevaba al hospital. De esta forma, Khloé llegó a tiempo para estar presente en el nacimiento de Tatum, con quien poco a poco ha ido formando una conexión especial.