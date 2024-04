Valentino Lanús habla del reciente episodio de salud por el que atravesó: ‘Empezaba a convulsionar’

Con total entusiasmo, Valentino Lanús abraza este instante tras un tiempo enfocado en las grabaciones de la telenovela Tu Vida Es Mi Vida, en la que comparte créditos con Susana González. El actor no solo celebra su regreso por la puerta grande a la televisión tras varios años alejado del medio, sino que además ya traza la ruta de sus próximos planes, seguro de su deseo por volver a la selva, en donde vivió hasta hace algunos años. Amable como suele ser, Valentino se encontró con la prensa durante la grabación del último capítulo del melodrama de Televisa, en donde reveló que, en días pasados, en medio de las filmaciones, atravesó por una fuerte situación de salud por la que tuvo que hospitalizarse, pues además presentó convulsiones.

©GettyImages



Valentino Lanús se encuentra mejor tras el episodio de salud por el que atravesó.

¿Qué le pasó a Valentino Lanús?

Abierto a compartir detalles del inconveniente por el que atravesó, Valentino relató parte de los malestares que comenzaron a aquejarle en pleno set de grabación. Por fortuna, ha podido salir delante de esa situación, por la cual tuvo que recibir asistencia médica inmediata. “Me hospitalicé y todo, lo que pasa es que la bacteria y todo el microrganismo entra a la sangre y entonces empezaba a convulsionar. Es increíble el cuerpo lo que hace, cómo te avisa...”, dijo a la cámara de Televisa Espectáculos. “Como convulsiones (tuve), eso pasa cuando (los microrganismos) entran al cuerpo y el cuerpo empieza a defenderse. Fiebres altísimas, disparos de fiebre para atacar y va haciendo todo...”, recordó.

El galán de la pantalla chica ahondó en detalles, incluso recordó cómo con el paso de los días la enfermedad comenzó a agudizarse, pues aunque al inicio se sentía bien y continuó con su rutina, llegó el momento en que todo se volvió insostenible. “Estuvo rudísimo, alguna infección, hubo una bacteria que entró pero yo estaba: ‘Vamos a seguirnos’. Creo que me enfermé un viernes, entonces lunes llamado y dije: ‘Vamos al llamado, está intenso’. Martes: ‘Dije vamos’, miércoles ya estaba (mal), cortaban y me tiraba en el pasto, y entonces lo dejé avanzar demasiado...”, explicó. ”El ritmo y el cansancio como que a veces te quita claridad, entonces no atendí... Estaba como aturdido...”.

©GettyImages



El actor está listo para concluir su más reciente proyecto de televisión.

Los planes de Valentino lejos de la televisión

Volver a la televisión fue para Valentino Lanús una fortuna que le ha llenado de felicidad. Gracias al apoyo que ha recibido del público, el intérprete ha podido retomar su carrera de la mejor manera. Sin embargo, está decidido que, tras concluir su trabajo en la telenovela, regresará a la selva, en donde además continuará con su labor de seguir compartiendo su conocimiento. “El ritmo y el cansancio como que a veces te quita claridad, entonces no atendí... Estaba como aturdido... Así como me tomó la telenovela y me quitó de donde estaba, ahorita vamos a regresar. Vamos a hacer unos retiros donde vamos a entregar el conocimiento, el elixir del conocimiento que obtuve todos estos años, que es algo increíble y lo vamos a entregar en retiros de tres días, en viñedos...”, dijo a las cámaras de Televisa.

©@valentinolanus_



Valentino volverá a la selva para compartir su conocimiento.

Para Valentino, su participación en la telenovela tuvo también un objetivo, el cual tiene muy claro y del que ha hablado tras haber tomado la decisión de retirarse nuevamente de las pantallas. “Vine a ayudar, a liberar la energía densa de la producción, para armonizar y lo logramos, es un trabajo duro, durísimo, la gente que está, que sabe y que nos vio desde el principio limpiar, purificar, despertar, abrir camino para todos y logramos una gran misión, hicimos un gran y hermoso y disfrutable milagro, que fue una producción completamente armónica…”, dijo en una charla con el programa Hoy.