Gianluca Vacchi demuestra que ha dejado altos estándares a su pequeña Blu

La vida de Gianluca Vacchi se ha transformado por completo en los últimos años, pues aunque por mucho tiempo no consideró tener una familia propia, el conocer a Sharon Fonseca cambió su perspectiva. Hoy no solo tiene una relación sólida con la modelo, sino que también comparte con ella una hija que es su adoración: Blu Jerusalema. La pequeña, que vino al mundo en octubre de 2020, ha sumado una gran dosis de ternura a los días de su papá, y él no ha podido mas que corresponderle con numerosos gestos de amor. El empresario italiano acaba de mostrar uno de estos lindos detalles y ha provocado suspiros en redes sociales.

©@gianlucavacchi



Gianluca tuvo un lindo detalle con su hija Blu.

“Establece altos estándares a tú hija”, escribió Gianluca en su cuenta de Instagram al compartir varias fotos del momento en el que sorprendió a su amada Blu con un hermoso ramo de flores lilas y amarillas. En las imágenes se ve a la niña usando un lindo vestido verde a cuadros mientras recibe el bonito presente de su papá. La pequeña reaccionó dándole un dulce beso en la mejilla a su padre, quien la miraba con ternura.

Los seguidores del magnate no tardaron en comentar la publicación, destacando lo cariñoso que es Gianluca como padre, y estuvieron de acuerdo que, al crecer con un padre tan dedicado y amoroso, la niña nunca se conformará con menos cuando crezca. Entre los comentarios no faltó el de Sharon, quien reafirmó las palabras de su pareja: “Dejando la barra muy alta”.

©@gianlucavacchi



El empresario le llevó unas hermosas flores a su hija.

La guapa venezolana conoce muy bien lo detallista que es el empresario, pues con ella también suele tener efusivos gestos de amor. En más de una ocasión Gianluca le ha llevado hermosos ramos de flores, eso sin contar los regalos, cenas y románticos mensajes que le dedica en redes sociales.

©@gianlucavecchi



También como pareja, Gianluca es muy detallista.

Las dulces palabras de Gianluca a su hija

El también DJ también ha expresado abiertamente lo mucho que ama a su hija. “Nunca pensé que hubiera podido amar tan profundamente”, expresaba Vacchi en octubre del año pasado al celebrar el tercer cumpleaños de Blu.

“En estos días solo quisiera poder tener a mi lado a mis padres para que pudieran verte y abrazarte, aunque solo un minuto. Ellos serían orgullosos de ti y de la familia que hicimos con tu mamá”, continuó en su publicación, la cual acompañó de una recopilación de hermosos momentos padre e hija.

“A ti dedico cada sueño y cada esperanza de mi vida”, agregó, antes de hacer una mención especial a Sharon, quien hizo posible que él viviera la magia de ser padre. “A ti, mi reina @sharfonseca, gracias por haberme permitido conocer la verdadera felicidad. Las amo”, concluyó.