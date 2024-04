Georgina Rodríguez muestra lo grande y linda que está Bella Esmeralda a días de cumplir dos años

Conforme pasan los días, Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo y sus hijos siguen acumulando hermosas memorias de su vida en Medio Oriente. La modelo gusta de compartir algunos vistazos de sus días: desde sus escapadas románticas con el futbolista, hasta sus divertidos momentos cotidianos con sus retoños. Dentro de poco tendrá lugar una fecha tan importante para la familia: el segundo cumpleaños de Bella Esmeralda. Mientras llega, la también influencer ha querido regalar a sus seguidores una tierna postal junto a la pequeña.

©@georginagio



Georgina y Cristiano viven una vida de ensueño en Medio Oriente con su familia.

El pasado 11 de abril, exactamente una semana antes del cumpleaños de la menor de la familia, Georgina tomó sus historias de Instagram para publicar una lindo posado con la niña. “Esmeralda mood”, escribió sobre la imagen en la que se les veía a ambas muy felices viajando en un avión privado. ‘Gio’ llevaba sentada en su regazo a la pequeña, quien esbozaba una gran sonrisa mientars miraba a la cámara.

Madre e hija usaban cómodos atuendos deportivos: mientras la pequeña llevaba un conjunto de GAP en color rosa y unos tenis blancos, la modelo usaba pantalón y sudadera grises con top blanco en contraste. Si bien su atuendo era casual, la celeb de raíces argentinas lucía un maquillaje y manicure impecables, al igual que la melena, que desde hace días ha llevado peinada en trenzas.

©@georginagio



Bella Esmeralda está por cumplir dos años.

Si bien Georgina no reveló más detalles sobre su espontáneo posado con su nena, por el hecho de que la imagen fue tomada en el interior de un avión privado y que recientemente ella estuviera en Abu Dhabi con Cristiano, se dedujo que podría tratarse de su viaje de regreso a casa tras esta lujosa escapada a mitad de semana.

©@georginagio



Georgina y Cristiano disfrutaron de una escapada a Abu Dhabi.

Un festejo agridulce

La alegría por la llegada de Bella Esmeralda el 18 de abril de 2022 se combinó con el dolor tristeza por la pérdida del pequeño Ángel, su mellizo. “Con la más profunda tristeza tenemos que anunciar que nuestro bebé falleció. Es el dolor más grande que cualquier padre puede sentir. Sólo el nacimiento de nuestra niña nos da la fuerza para vivir este momento con esperanza y felicidad”, expresaba entonces la pareja en un comunicado conjunto al compartir su triste situación.

Sin embargo, aunque el niño no tuvo la oportunidad de crecer con su hermanita, para toda la familia él sigue estando presente. De hecho, Georgina siempre menciona que es madre de seis hijos, incluyendo tanto a Ángel como a Cristiano Jr., el primogénito del futbolista y a quien ya tenía cuando la modelo llegó a su vida. “Ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida y mi prioridad absoluta (...) cada momento que paso al lado de mi familia es cuando más feliz y realizada me siento, ver a mis hijos crecer felices y compartir los momentos todos juntos en familia es mi mayor bendición, no puedo estar más agradecida a la familia tan maravillosa que hemos formado”, expresaba la española a incios de año en entrevista para Vogue.