Además de vivir al máximo la aventura y de aprender sobre una nueva cultura, Ximena se llevó de Turquía una gran lección que va orientada al proceso que ha estado viviendo en los últimos meses.

“¿Qué me dejó Turquía en mi corazón? Bueno, yo ando, desde hace por lo menos seis meses en esta onda de encontrar lo que para mí tiene sentido. Buscando la respuesta a ¿cómo puedo hacer para vivir una vida plena y feliz? Porque al final para eso vinimos a este mundo”, nos contó.

“Ando en este crecimiento y allá en Capadocia, la habitación que teníamos es una habitación muy especial, no solo por la paz que se sentía, sino también la energía. Nosotros tenemos una rutina, nos levantamos tempranito y leemos una hora. Y cuando estamos durante la tarde, nos sentamos a leer juntos. Y ando viendo estos libros de todo esto, en el rollo de que ando. Y cada vez me acercaba más a esa verdad que he estado buscando, la cual te la puedo resumir en: vinimos a amar, vinimos a ser felices, y ese lugar como que me reafirmó eso. Me acuerdo que me asomé en el balcón, había un amanecer espectacular con mi cafecito, con mi lectura, y simplemente me dejó esa respuesta de: ‘Sí, confía en el proceso, vive, sé feliz, que todo va a estar bien’”.