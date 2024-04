Como nunca, Mónica Noguera se sincera frente a Memo del Bosque sobre sus fallidos intentos por ser mamá

Dispuestos a dar una lección de madurez, Memo del Bosque y Mónica Noguera conversaron como nunca frente a las cámaras. El productor televisivo invitó a su expareja a sostener una charla en su canal de YouTube, un instante en el que ambos pusieron de frente la fuerte amistad que los une, más allá de la ruptura sentimental por la que atravesaron en el pasado. En un entorno de plena confianza, Memo habló sin filtros con Mona, -como la llama de cariño-, recordando como durante el tiempo en que permanecieron juntos, tener hijos nunca fue su prioridad, a pesar de que algunas personas han sugerido que este pudo haber sido un factor determinante en el rumbo de su relación. Para echar abajo esas versiones, Memo puso el tema sobre la mesa, lo que llevó a Noguera a abrir su corazón como pocas veces para revelar que, por ese entonces, desconocía que no podía tener bebés.

Mónica reveló que siendo muy joven desconocía que no podía ser mamá.

Memo y Mónica nunca pensaron en la paternidad

“En algún momento a mí me preguntaron, ¿afectó la relación de ustedes el que Mónica no pudiera tener bebés o quedar embarazada? Y yo dije: ‘Es que eso no existió en nuestra relación, ni siquiera llegamos a hablar de ese tema, y yo eso me vine enterando hasta después. ¿Hay un momento en que tú te enteraste, Mona, que no podías tener bebés?”, preguntó de manera directa Del Bosque a la guapa presentadora, quien con toda disposición habló de ese aspecto de su vida y de lo complejo que resultó para ella la llegada de ese momento en el que quiso ser mamá.

Mónica habló como pocas veces de sus años con Memo del Bosque.

Transparente como suele ser al hablar de temas personales, Mónica respondió a Del Bosque, revelando que por aquel entonces su mayor deseo era permanecer enfocados en el trabajo. “Cuando tú y yo estábamos juntos yo no sabía porque estábamos tan metidos en el trabajo. Creo que tú y yo no visualizábamos el futuro, en ese momento estábamos trabajando 15 horas diarias. Nosotros ni siquiera cuestionábamos el ser padres, porque pensamos, y lo teníamos, muchos años por delante, y en ese momento estábamos disfrutando nuestro trabajo y nunca lo cuestionamos, fueron muchos años y también estábamos muy jóvenes…”, explicó.

Mónica reveló que durante 10 años intentó convertirse en mamá.

El complicado camino de Noguera al intentar ser mamá

Tras finalizar su romance con Memo del Bosque, Mónica Noguera se enfocó en su vida profesional y llegaron nuevos amores a su vida. De hecho, recuerda cómo su exesposo, Laurence Drillich, acordó con ella no tener hijos, algo con lo que estuvo de acuerdo. Sin embargo, tiempo después, el instinto maternal ocupó sus pensamientos, emprendiendo una búsqueda dolorosa por alcanzar este propósito, recurriendo a tratamientos médicos de manera constante. “Hasta que tengo ya 40 años, trato de tener una familia, no (pasa). Hago fertilización in vitro, no. Ese proceso de fertilización, ese proceso de ovulación, de medicamentos, de inyecciones (era): ‘Sí funcionó, no funcionó’. Es tan estresante, me llevó al psiquiatra, yo no sabía…”.

El instante en el que Mónica tocó fondo

Ante el doloroso camino recorrido, sin obtener resultados favorables, Noguera tomó la firme decisión de no ponerse más en un estado vulnerable. “El doctor me dijo: ‘La cosa es que sí, puedes embarazarte, porque ya te embarazaste, pero los perdiste… Entonces si no paras en algún momento te vuelves loca… hasta que yo dije: ‘No, no más, ya, no más intentos’… Luego la gente se sigue diciendo: ‘¿Por qué no adoptaste? ¿Por qué no hiciste subrogación?’. ¡Ya! Ustedes no estaban en mi lugar. Estuve 10 años intentando y nunca pude. La gente no sabe tu proceso…”, dijo visiblemente conmovida, recibiendo todo el apoyo de Memo, quien escuchó con atención su relato.

“Yo he estado en un punto, de cuando termina la fertilización in vitro, con todos los químicos, con todo lo que pasa con ese proceso, de decir: ‘Prefiero estar muerta, prefiero tomarme todas las pastillas y ya, quiero irme, no quiero estar aquí’. Duele mucho, hay algo que duele mucho, que son depresiones profundas que solo se tratan clínicamente…”, confesó Noguera.