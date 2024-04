Alex Fernández habla por primera vez del divorcio de sus papás

Ahora que Alex Fernández es papá, entiende cada día mejor al suyo. Al término de su exitoso concierto en la Feria de Texcoco, donde el pasado fin de semana se presentó con mucho éxito junto a su papá, Alejandro Fernández, el cantante habló como nunca de cómo vivió el divorcio de sus padres. Por primera ocasión, Alex recordó cómo fue lidiar con la ausencia de su padre tras la separación, un proceso que se dio de manera natural debido al tiempo que ya pasaba fuera de casa El Potrillo, por su profesión.

El cantante reconoció ‘El Potrillo’ es un padre presente

La relación con su papá, tras la separación

Sinceró, Alex recordó cómo enfrentó el divorcio de sus padres cuando tenía alrededor de 10 años: “Una de las cosas que me hizo no sentir el divorcio de mis papás fue que, como trabajaba tanto, siempre se la pasaba de gira”. Echando un vistazo al pasado, el cantante admitió que, tras la separación, la relación con su papá se fortaleció: “Creo que lo veía más después del divorcio, que antes del divorcio”, dijo en tono de broma.

Alex habló de lo afortunado que se siente de compartir escenario con su papá

A pesar de que Alejandro Fernández atravesó su divorcio en medio de una de las etapas más exitosas de su carrera, nunca descuidó a sus hijos y se hizo presente en los momentos más importante de sus vidas: “Siempre ha sido un gran papá y siempre se las arregló para poder administrarse perfecto en todos los tiempos”, reconoció Alex quien, ahora que es papá, intenta no pasar largos períodos fuera de casa.

Su papá, el mejor maestro

Aunque no es el único de sus hermanos que ha decidido continuar con el legado musical de los Fernández, sí es el único que trabaja con su papá. Orgulloso de poder compartir el escenario con El Potrillo, Alex dijo: “He aprendido muchísimo, no hay mejor maestro que mi papá, venir y acompañarlo, me ha dado muchas tablas, cada vez que hago un show con él, siento que salgo aprendiendo algo nuevo y me encanta. La verdad es que aprovecho la oportunidad y le agradezco también por dármela”.

Alex aseguró que en su casa mandan sus hijas

Sus hijas, las reinas de la casa

Con la misma dedicación y amor con el que lo crío su papá, ahora, Alex educa a sus pequeñas, Mía y Nirvana, quienes se han convertido en las reinas de su hogar y en las encargadas de decidir qué música se escucha en casa: “Ahorita andamos con las canciones de bebés, las traen a todo lo que da, está padrísimo, la verdad, es una super etapa que estoy disfrutando al máximo”, comentó el cantante quien, actualmente, se encuentra promocionando su nuevo sencillo, Para proteger mi corazón.