Ariel López Padilla sale en defensa de Ana Bárbara: ‘Siempre mi cariño, respeto y gratitud’

En medio de las diferencias familiares que enfrenta Ana Bárbara, Ariel López Padilla, papá de María, primogénita de Mariana Levy, habló del gran aprecio que siente por la cantante quien, además de criar a los hijos menores de la fallecida actriz como propios, también recibió con los brazos abiertos a su hija. Sobre las declaraciones que ha realizado José Emilio Levy en varios medios de comunicación, ventilando su distanciamiento con la intérprete de Lo busqué, el actor compartió en entrevista con Ventaneando, su punto de vista sobre esta delicada situación que espera se solucione con el tiempo.

©@anabarbaramusic



El actor le agradeció a la cantante el cariño con el que siempre trató a su hija María

De entrada, el actor pidió comprensión para José Emilio: “En primera, él es muy joven; en segundo lugar, la mamá de José Emilio ha sido Ana Bárbara. Los hijos somos ingratos, no dimensionamos, creo que cuando se ventila a los medios se hace más grande”, aseguró. Resaltó que la relación entre la cantante y el joven es tan fuerte como la de una madre y un hijo: “Ana Bárbara es su mamá en términos prácticos, es una mujer trabajadora”, añadió haciendo referencia a que la cantante es la provedora de sus hijos.

Fue en ese momento que Ariel López Padilla aprovechó para agradecer a la cantante por los cuidados y cariño que le ofreció a su primogénita: “Es una mujer que, en mi caso, quiso, respetó y amó a mi hija María”. El actor reconoció que es invaluable lo que hizo con todos los hijos de la fallecida Mariana Levy: “Siempre mi cariño, respeto y absoluta gratitud, por todo el amor y las atenciones que tuvo con mi hija, no hay manera de pagar todo eso que, en su momento, mi hija necesitaba, la presencia, ante las ausencias que tuvo”.

©GettyImages



Actualmente, la cantante se encuentra distanciada de José Emilio Levy

Por otra parte, reiteró su apoyo y comprensión a José Emilio Fernández Levy quien ha tenido una historia de vida complicada, después de perder a su mamá con solo 8 meses de edad: “Hay mucho dolor, los duelos, las ausencia dejan una herida que no se cierra y a veces, manifestamos nuestro dolor de manera equivocada”, comentó.

Su relación con José Emilio Levy

En el pasado, Ariel López Padilla ya le había expresado su apoyo a José Emilio Levy quien, además de estar distanciado de Ana Bárbara, también lo está con su papá El Pirru. Debido a que ambos residen en Cuernavaca, el actor confesó que el joven le ha pedido ayuda en algunas ocasiones: “La parte que puedo asumir con responsabilidad es velar por él, hasta donde yo pueda y hasta donde él quiera también. Yo trato de no involucrarme en las problemáticas que tengan con otras personas, porque no me corresponde, a mí me corresponden (cosas como): ‘Oye, ¿tienes donde lavar tu ropa?, ¿ya comiste?, ¿quieres pasar a ver la televisión un rato?’, que él sienta que tiene un lugar”, declaró en octubre pasado el actor.