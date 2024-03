Tamara Falcó revela sobre su boda: ‘El 60 por ciento de los invitados no nos regaló nada’

Han pasado más de ocho meses desde boda de ensueño en la que Tamara Falcó e Iñigo Onieva se convirtieron en marido y mujer. La socialité española y su pareja celebraron su matrimonio el 8 de julio de 2023 con una espectacular fiesta en el palacio El Rincón (Madrid), a la que acudieron más de 400 invitados. Dada la magnitud de este enlace, muchos seguramente imaginaron que los recién casados recibieron una ‘montaña’ de regalos, pero las cosas no fueron exactamente así, y fue la misma marquesa de Griñón quien lo ha revelado.

Tamara asistió como invitada al programa Martínez y Hermanos (Cuatro) y durante la charla el anfitrión Dani Martínez le preguntó sobre su boda, específicamente sobre si ya había abierto todos los regalos que recibió. La respuesta de la socialité sorprendió al presentador, pues ella reveló que más de la mitad de los invitados no le dio ningún regalo.

“Hubo un 60 por ciento de la boda que no nos regaló”, contó la hermana menor de Enrique Iglesias. “Pero el 40 por ciento restante mandó regalos y como eran días de mucho ajetreo en casa hay algunos regalos que no encuentro. Por ejemplo, un cuadro grande, no entiendo, no aparece, me han enseñado la foto del cuadro, la señora no está mintiendo, pero no aparece”, explicó.

©@martinezyhermanos



La socialité habló de su boda en la televisión española.

Dani quiso indagar más en las razones por las que hubo tantos invitados que no le regalaron nada, y Tamara, entre risas, respondió con buen humor: “Esa pregunta también me la hago yo”.

En un tono más serio, la marquesa expresó su sincero agradecimiento por aquellos obsequios que recibió, y aseguró que no devolvió ni regaló ninguno. “La gente lo hace con mucho cariño, me he quedado con todos, no le he dado nada a nadie, de hecho, he tenido que habilitar un espacio en el garaje para poder poner todos los regalos porque a la gente le encanta regalarte vajillas. Y yo tengo sitio para una vajilla de diario, pero algún día tendré una casa gigante donde pueda tener varias vajillas”, comentó.

©@tamara_falco



Tamara ha desmentido los rumores de crisis en su matrimonio.

Su balance del matrimonio hasta ahora

Además de los pormenores de su boda, Tamara contó cómo ha sido hasta ahora su vida de casada con Iñigo. Tras compartir esta anécdota, Tamara hizo balance de sus primeros meses de matrimonio. “Tengo un hombre con el que me despierto todas las mañanas”, dijo al revelar la principal diferencia entre su vida de soltera y la de ahora.

“No echo de menos dormir sola, pero sí el silencio, me gusta mucho el silencio y hay veces que Íñigo está trabajando y yo lo escucho todo, pero tengo unos cascos y El Pardo, que me voy a pasear por allí con los perros y eso es una maravilla”, contó. Hace un mes Tamara e Iñigo fueron alcanzados por especulaciones de crisis, pero ella no tardó en desmentirlas: “Cero crisis. Por ahora, cero crisis”, dijo en un evento público. “La verdad es que intento vivir un poco ajena a los rumores” agregó entonces.