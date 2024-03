Eduardo Santamarina revela cómo reaccionó Mayrín Villanueva a su cambio de look

A lo largo de su carrera, Eduardo Santamarina se ha sometido a una serie de cambios de imagen, con la finalida de adaptarse a los requerimientos de su trabajo o algún personaje. Es por eso que lo hemos visto con el pelo largo, a veces más rizado de lo normal y hasta usando algunas protesis, tal y como sucedión en Yo Amo a Juan Querendón. Sin embargo, el intérprete nunca había apostado por el rubio, por lo que ahora que se ha decidido por teñir su pelo de ese color, las reacciones no se han hecho esperar, especialmente de lado de su familia, pues hasta el momento no se acostumbran a este nuevo look que Eduardo presume. Algo de lo que habló el artista en una reciente entrevista, en la que con su característico sentido del humor habló de lo que Mayrín Villanueva, su esposa, le dijo sobre este radical cambio.

©@eduardosantamarinamx



El actor se encuentra en pleno proceso para el inicio de un nuevo proyecto

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Hoy que Eduardo presumió su nueva imágen, dejándose ver con un renovado look de pelo corto y rubio platinado que sin duda le va muy bien. Fue en ese mismo espacio en el que reveló cómo fue la reacción de Mayrín al verlo completamente cambiado. “La primera vez (que estoy de rubio), me dice mi mujer: ‘Ya es esta cosa de chavorruco’”, compartió el intérprete entre risas.

Fue entonces que procedió a explicar la razón por la que decidió volverse rubio, a pesar de nunca haber experimentado con este tipo de estilos. “Lo que pasa es que estoy en un proyecto. Ando en prueba y error porque hay un proyecto que viene para unos cuatro meses, entonces andamos en este look”, reveló el intérprete, quien no entró en mayores detalles.

©Programa Hoy



El intérprete por primera vez ha optado por el rubio

Eso sí, habló de cómo fue la reacción de algunos miembros de su familia al verlo con este nuevo look. “Mi hija cuando me vio, se agarró y tal cual se tapó la cara y dijo: ‘Yy papá, ¿por qué te haces eso?’”, comentó entre risas. Por su lado, la madre del intérprete cuestionó su decisión: “Mi mamá también me dijo: ‘Ay, Dios mío, ¿por qué te haces eso Eduardo?’, le dije: ‘Mamá son gajes del oficio’”.

Los otro cambios de look de Eduardo

Finalmente, Eduardo se refirió a la serie de cambios a los que ha tenido que apostar debido a sus personajes, admitiendo que nunca había necesitado de algo tan radical como ahora. “En las primeras novelas me ponían pupilentes verdes y me alaciaban con un químico y con plancha el pelo, porque yo soy rizado y luego la novela se alargó dos veces, entonces estuvimos Erika Buenfil y un servidor año y medio con eso”, afirmó.