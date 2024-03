Primero Mayrín, ahora Eduardo Santamarina hace frente a los rumores de crisis en su matrimonio

A poco de cumplir 15 años como matrimonio, Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva se sienten orgullosos de su relación amorosa, así como de la gran familia que han formado. Sin embargo, los actores no escapan de las especulaciones en torno a su vida personal, específicamente de aquellas que dan por hecho una crisis sentimental entre ambos. En días pasados, Mayrín tomó la palabra para desmentir tales versiones, y ahora es el galán de telenovelas quien echa por tierra todo lo que se dice, poniendo de frente la gran estabilidad que prevalece en su entorno, tomando con la mejor actitud este tipo de comentarios a los cuales, asegura, él y su esposa ya están acostumbrados.

¿Qué dice Santamarina de los rumores de crisis en su matrimonio?

Amable como suele ser con la prensa, Santamarina se tomó unos minutos para hablar de esta situación, dejando claro que entre él y Mayrín la llama del amor sigue viva, pues además están a punto de cumplir otro año más de casados, algo que los tiene muy entusiasmados. “El día 28 los cumplimos (15 años de casados) y ya nos estaban divorciando… Pero ya nos la sabemos, que así es esto, dicen tantas cosas. De repente te matan, dicen: ‘Ya se nos adelantó’, toco madera. Aquí los dos estamos vivitos y coleando y tampoco estamos divorciados…”, dijo para los medios de comunicación, declaraciones retomadas por la reportera de espectáculos Berenice Ortíz para su canal en YouTube.

Al ahondar en sus declaraciones, Santamarina hizo énfasis en lo feliz que se siente de compartir toda una vida junto a Mayrín, a quien ha descrito con los mejores adjetivos. “Festejamos 15 años maravillosos con una gran familia, tengo a bien decirles que tengo una mujer maravillosa, enorme, bella pero más que por fuera por dentro”, dijo el intérprete, despejando de una vez por todas las dudas en ese sentido. Así mismo, han sabido compaginar sus vidas en el terreno profesional, motivados por sus respectivos proyectos y su amor por los escenarios.

¿Cómo toman los rumores?

Gracias a su posición como figuras públicas, Santamarina y Mayrín han adquirido la experiencia necesaria para hacer frente a las especulaciones sobre su vida personal, por lo que los rumores de la supuesta infidelidad que pone en riesgo su matrimonio no son más que versiones irrisorias para ellos. “Con mucho humor (lo tomamos) porque ya a los dos se nos resbalan las cosas, los dos estamos vacunados, ya llevamos muchos años en esto, ya nos la sabemos, no pasa nada, esos comentarios van a seguir…”, explicó el actor veracruzano, dando muestra de la tranquilidad con la que dejan pasar esos comentarios.

En la charla con la prensa, Eduardo hizo énfasis en la importancia de reconocer lo evidente que puede ser una ruptura amorosa, reafirmando así la nula veracidad de todo lo que se dice sobre su matrimonio con Mayrín. “Esas cosas no se pueden tapar con un dedo, cuando hay un divorcio, te separas y tan, tan, ¿cuánto puedes alargar un suceso así?, no mucho, hoy en día como está todo tendrías que estar en tu casa, en una burbuja, para que no se filtre ningún tipo de información, para donde te asomes, se va a saber, no hagan caso”, dijo en su plática.

