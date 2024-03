Lupita Jones habla por primera vez del proceso legal que enfrenta su hijo

Siempre respetuosa a la hora de hablar públicamente de su único hijo, Simón Charaf, Lupita Jones reaccionó a la orden de restricción interpuesta por Nanda Rocha, ex esposa del fallecido Simón Charaf Medina, papá del joven de 27 años. Sin entrar en detalles de la situación jurídica de su hijo, Lupita aseguró que está tranquila, porque sabe que la justicia le dará la razón: “Con todo mi amor, con toda la confianza, yo sé el hijo que crié”, comentó en entrevista para el programa Sale el Sol.

©@lupjones



Lupita Jones y su hijo Simón Charaf

El apoyo incondicional a su hijo

A un mes de que la influencer y madre del hermano menor de Simón, Nanda Rocha, interpusiera la demanda, Lupita rompió el silencio y por primera ocasión hizo referencia a los señalamientos en contra de su hijo: “Ese es un tema que mi hijo está viendo con la familia de su papá, me ha pedido expresamente que yo no me involucre y voy a respetar lo que él quiera”, comentó, dejando claro que no emitirá ninguna otra declaración al respecto. Aunque no busca involucrarse en ese tema familiar, Lupita le expresó públicamente su apoyo incondicional a Simón: “Él sabe que su mamá estará siempre a su lado en lo que necesite”, añadió.

Aunque la prensa ha insistido en conocer más detalles de este problema familiar, entre los hijos del fallecido empresario, Lupita se ha negado a dar alguna otra declaración, sobre todo de Nanda Rocha quien, sí la ha mencionado en varias entrevistas: “Yo no puedo opinar sobre una relación en la que yo no estuve involucrada. Yo no tengo nada que hablar de la señora”, le confesó y reiteró que ese asuntó ya lo está tratando Simón con su equipo legal: “Ese es un tema del que yo no quiero opinar, es un asunto que está tratando mi hijo con los abogados”, finalizó.

©GettyImages



La presidenta de Mexicana Universal aseguró que el asunto ya está en manos de su sus abogados

¿Qué ocurre en la familia Charaf?

A finales de enero, la ex modelo, Nanda Rocha compartió en una improvisada rueda de prensa, a las afueras de la Fiscalía, detalles de la querella que interpuso en contra del hijo de Lupita Jones: “Hay una confusión en redes de que yo sufrí agresión por parte de Simón Charaf Jones, no, yo no he sufrido ninguna violencia o agresión por parte de Simón Charaf Jones. Yo sí sufrí por parte de Simón Charaf Medina, quien también fue ex esposo de Lupita, que es la mamá de Simón Jr. Desde que Simón falleció, la familia ha dejado de pagar la pensión alimenticia de mi hijo, mi hijo está en el testamento, pero la familia ha puesto trabas y aún no hemos podido resolver lo del testamento”.

©@lupjones



Lupita le expresó su apoyo incondicional a su hijo Simón

La orden de restricción

En aquella ocasión, Nanda Rocha explicó que, tras el divorcio con Charaf Medina, en 2022, Simón Jr decidió poner distancia con su hermano menor Enzo Charaf, de 9 años de edad, una situación que afectó psicológicamente al menor de edad quien ha tenido que lidiar con el hecho de ver a su hermano dando lecciones de padel en el condominio donde viven, razón por la que Nanda decidió solicitar una orden de restricción: “A mí me duele mucho tener qué actuar de esa manera, pero mi hijo de sangre es Enzo y si tú te metes con él, perdóname, pero sacas a la leona que traigo dentro. Simón Jr vivía con nosotros cuando estuve casada con su papá, yo lo consideraba mi hijo desde que él tenía 8 años. Eso es lo que me decepciona y me duele mucho”, comentó la ex modelo en entrevista con Ventaneando hace un par de semanas.

