Chantal Andere a su hija Natalia en sus 15 años: ‘Es mi gran motor de vida’

Parece que fue ayer cuando Chantal Andere cumplió uno de sus sueños más deseados al convertirse en mamá de una niña a la que bautizó con el nombre de Natalia. Sorprendida por lo rápido que pasa el tiempo, este 7 de marzo, la actriz celebró de la manera más especial los 15 años de su primógenita. Conmovida por la dosis de nostalgia que tiene esta fecha, tomó su cuenta de Instagram para dedicarle una cariñosa felicitación a su hija. Fiel a su regla de no publicar el rostro de sus hijos en redes, Chantal usó fotos del pasado para acompañar este texto donde sus seguidores también felicitaron a la jovencita.

La actriz le dedicó una cariñosa felicitación en redes sociales

La quinceañera de la familia

Con una foto de la infancia de Natalia, Chantal le escribió: “Hoy mi niña cumple 15 años. Qué rápido pasa el tiempo, pero qué feliz soy por tenerla. Niña buena, solidaria, alegre, ocurrente, amorosa, noble y mi máximo. Gracias Dios por darme este regalo que es mi gran motor de vida junto con su hermano. Gracias vida, nunca imaginé ser tan feliz con esta familia que logré tener. Salud y alegría siempre mi Nats. Te adoro”. Horas después, la actriz compartió un poco del plan con el que sorprendió a la festejada: “A comer con mi niña cumpleañera y con sus amigas”, escribió en una de sus historias.

Un viaje, la petición de la cumpleañera

Aunque no ha revelado cómo festejará a Natalia, en junio del año pasado, le contó a la prensa qué le pidió su hija como regalo para sus 15 años: “Quedamos en hacer un viaje, vamos a planearlo bien, espero no estar trabajando para esas fechas, porque es como le decía: ‘Yo te lo voy a hacer, pero tal vez no en el mes que es“‘, dijo. En aquella ocasión, la actriz reconoció que su hija es una niña muy noble: “Natalia, a pesar de que ya está entrando a la adolescencia, es muy niñota todavía, no habla mucho del tema, está con sus temas del colegio”.

Natalia heredó el gusto por el arte de su papá

A pesar de que sus hijos, Natalia y Sebastián, provienen de una familia de artistas, la actriz asegura que no han mostrado inquietud por seguir sus pasos en la actuación: “A ellos no les gusta esto, Sebastián quiere ser futbolista profesional del Real Madrid y Natalia es todo arte, pero por el lado del padre, las esculturas, la pintura. Si ella tiene que exponer en el salón del colegio un párrafo que le pone la miss, no duerme dos días por no equivocarse, por no tropezar las palabras, entonces, claramente, no va por ahí. Yo a su edad, me decían vas a exponer y a mí me tenían que bajar del templete”, declaró hace un par de meses al programa ¡Siéntese quien pueda!.

Por un acuerdo con su esposo, Chantal Andere no comparte imágenes de sus hijos en redes

¿Por qué no muestra a sus hijos en redes?

En aquella entrevista, Chantal explicó por qué no comparte fotos de sus hijos, según explicó, fue una petición que le hizo su esposo, Enrique Rivero Lake: “No soy muy abierta en mi vida personal, como mis hijos, por ejemplo, porque fue un acuerdo al que yo llegué con mi esposo desde el día en que supimos que iba a nacer Natalia. A él no le gusta que involucre yo a mis hijos en el medio. Ya casi vamos a cumplir 15 años de casado, es un hombre que, desde el día uno, ha respetado mis ausencias, no poder ayudarle con los niños en las tareas, cómo yo le voy a exigir encima de todo: ‘Quiero subir a mis hijos a las redes’, no, yo tengo que respetar también, porque él está protegiendo a sus tesoros”, dijo.

