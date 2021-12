Thalía y Eduardo Capetillo se reencuentran a 27 años de ‘Marimar’

Han pasado casi 30 años desde el estreno de Marimar, la inolvidable telenovela protagonizada por Thalía y Eduardo Capetillo. A pesar del tiempo y de las nuevas producciones, dicha telenovela se mantiene como una de las favoritas entre la audiencia. Por priemra vez desde el final del melodrama, Thalía y Capetillo se reencontraron y conversaron de todo lo que les dejó participar en dicha producción, así como sus mejores y peores anécdotas.

©Instagram



‘Marimar’ se estrenó en 1994 y fue toda una sensación en más de 180 países del mundo

Entre las anécdotas que recordaron, fue una de las escenas más fuertes, esa en la que Marimar (Thalía) se acerca al lodo para recoger con los dientes el collar que la malvada Angélica Narváez (Chantal Andere) arrojó. La propia Thalía contó que la producción quería usar chocolate para hacer la escena y que la actriz no se ensuciara. Pero ella creía que era mejor usar lodo real, pues sería una toma más auténtica.

©YouTube



Eduardo Capetillo y Thalía hablaron de la escena más icónica de la telenovela

“(Beatriz Sheridan) había preparado el lodo, ella que era la productora, primero había dicho, ‘pongamos chocolate’. Hicieron el choclate y pusieron un plástico y yo lo veía como naranjoso y cuando saco la cadena, era como naranja, se veía ‘chafa’ (la escena)”. Así que Thalía fue con la productora y le dijo: “’Beatriz, hagámoslo bien, es la escena contundente se repetirá de venganza en el final’”. La intérprete de 50 años recordó que Sheridan gritó: “’Utilería, ¡traigánle lodo!’”. La cantante recuerda que le llevaron el lodo, hizo la icónica escena y en seguida se fue directo al mar.

Capetillo se sinceró y reveló que no era tan bueno en el fútbol como su personaje de Sergio Santibañez. El actor compartió: “Nunca fui bueno para el fútbol. De hecho fui malísimo”. A pesar de ello, el papel le llamó la atención y decidió seguir adelante con el proyecto. También recordó cuando le ponían un cartón en el cuello de la chamarra para que estuviera todo el tiempo como levantado, dando la clara imagen del estereotipo de galán.

En otro de esos memorables recuerdos, Thalía comentó que una de las peores anécdotas que tiene con la producción, fue cuando hizo algo muy peligroso, que pudo haber terminado en un accidente.

“La peor (anécdota) pudo haber sido la del risco, donde la ponen (a Marimar) en la punta de un risco porque el joven Sergio la terminó en el jacal y ella salió corriendo envuelta en una sábana con su ‘Pulgoso’ y se para en un risco”, rememoró Thalía. “ Esa fue la peor, porque yo no tenía un arnés, yo no tenía un hilo, yo no estaba protegida, era el risco así tal cual pelón, no había un colchón abajo, así nada. Era como ‘te la juegas o te la juegas’, qué atrevidos todos, ¡qué atrevida la producción!”.