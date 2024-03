Tras 25 años en ‘JNS’, Karla Díaz se retira para convertirse en mamá

Hace unas horas, Bobo Producciones publicó en su canal de Youtube un video titulado: “Aquí comienza la verdadera metamorfosis de JNS. Karla Díaz aclara toda la verdad”. En el clip, aparecen Melissa, Angie, Regina y Karla, visiblemente conmovidas, pero unidas en este importante anuncio que dio la conductora de Pinky Promise quien, después de 25 años en la agrupación, ha decidido retirarse para ir en busca de su sueño de convertirse en mamá. Aunque se mostró nostálgica por dejar este proyecto, la cantante compartió detalles de su decisión: “No, no estoy embarazada, pero sí es momento de pensar en mí y de tomar esta decisión de formar una familia”, dijo.

La cantante confesó que buscará convertirse en mamá

La agrupación que la lanzó a la fama

Visiblemente conmovida, Karlita, como le dicen de cariño sus compañeras, explicó: “Llevamos más de 25 años estando en el grupo, dedicando todo nuestro amor, alma y energía. Hoy tomé la decisión de retirarme del grupo, es una situación difícil, me costó un año tomar esta gran decisión, jamás me imaginé llegar a este punto en el que tuviera que pensar en mí y en mi familia (…) sí es una decisión muy dolorosa, porque claramente quiero estar con mis hermanas de toda la vida; sin embargo, me toca pensar en esto y me toca decidir”, añadió.

Karla confesó que quiere estar en calma para intentar embarazarse: “Los escenarios, los shows, las giras, son bastante padres, pero al mismo tiempo, demandantes. No he logrado ser mamá hasta el día de hoy y es un anhelo que tenemos mi marido y yo y por este motivo es que estamos haciendo este video”, puntualizó. La cantante reveló que, en el último año, ha estado intentando cumplir su sueño, pero no ha tenido éxito: “Ha sido bastante difícil lograr ser mamá”. Entre lágrimas, les comentó a sus compañeras: “Espero que Dios me dé la fortuna de volvernos a encontrar un día y poder estar embarazada”.

La conductora de ‘Pinky Promise’ se mostró muy conmovida durante este anuncio

Se despide de sus hermanas

La despedida de Karla conmovió a todas las integrantes de la agrupación quienes no pudieron contener las lágrimas al escuchar a Karla: “Yo les quiero agradecer muchísimo a ellas, porque no me han soltado y han estado al pendiente de todo lo que me ha sucedido todo este tiempo (…) Decirles que me siento muy orgullosa de lo que tenemos, de los años que tenemos juntas. Gracias por apoyarme, por no soltarme y por desearme cosas tan lindas”, les comentó a sus compañeras.

Karla Díaz reveló que se tomará el tiempo para buscar convertirse en mamá jutno a su esposo Dany Day

Un hasta pronto

Por su parte, a través de la cuenta oficial de Instagram de JNS, la agrupación agradeció a Karla Díaz por su amor y entrega al proyecto que comenzó cuando era una adolescente: “Entendemos que los ciclos de la vida evolucionan y cada uno debe seguir su propio camino en busca de nuevos retos y oportunidades. Juntos hemos vivido experiencias inolvidables, giras, emocionantes, momentos increíbles y una conexión con nuestros fans que quedarán grabados en nuestras memorias para siempre”, se lee en una de las publicaciones que le dedicaron a la cantante quien, dio a entender que, más que un adiós, esto es un hasta luego: “Espero en algún momento poder volverme a reunir con mis hermanas”, aseguró.

