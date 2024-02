Leti Calderón confiesa por qué todavía no les dice a sus hijos que está enamorada

Hace unos días, Leticia Calderón causó revuelo al revelar que tras años de soltería había decidido darle una nueva oportunidad al amor: “Estoy enamorada”, fueron las palabras con las que le compartió al mundo su felicidad. Tras sus declaraciones, la prensa se ha mostrado curiosa de conocer la identidad del hombre que le devolvió la sonrisa y más detalles de esta nueva etapa; sin embargo, la actriz aprovechó para hablar de los pormenores de su estado civil. Durante su paso por la alfombra roja de la puesta en escena, El Mago, la actriz aclaró que todavía no se encuentra en una relación exclusiva, razón por la que no les ha comunicado a sus hijos de la situación.

La actriz confesó que sus hijos no saben que está enamorada

Soltera, pero no sola

Entre risas, Leticia Calderón dijo que todavía no les ha dicho a sus hijos que sale con alguien: “No, todavía no”. Cuando los medios se mostraron interesados en conocer el nombre de su novio, respondió: “Hagan su tarea”. Debido a las dudas que generó su anuncio de que le ha dado una nueva oportunidad al amor, la actriz explicó que todavía no tienen una relación formal: “Estoy enamorada, claro que estoy enamorada, pero no tengo exclusividad”, dijo para después añadir: “Soltera, pero no sola”, haciendo referencia a que no tiene un novio oficial.

Leti comentó que le está inculcando a sus hijos su mentalidad en el amor: “Sí y así estoy educando a mis hijos, que sean de mente abierta, libres, a gusto. Estoy enamorada, pero de verdad no tengo exclusividad, no estoy con alguien al 100%, me la estoy pasando increíble, creo que ya tengo la edad suficiente como para yo definir lo que yo quiero en la vida, la estoy pasando increíble, conociendo gente maravillosa, me la paso muy bien, unos tienen una cosa, otros tienen otra cosas, lo importante es que me la paso muy bien”, puntualizó.

La actriz explicó que está conociendo personas

Su estado de salud

En esta conversación con los medios de comunicación, la actriz habló de cómo se encuentra su estado de salud, después de que, en septiembre del 2022, fue intervenida quirúrgicamente: “Me operaron del reflujo y de una hernia hiatal y he estado yendo para que me den seguimiento del estómago y todo, de hecho, me voy a hacer una colonoscopia”. Confesó que ha estado lidiando con algunas molestias: “Bien, pero hay alimentos que me inflaman muchísimo y me hacen sentir muy incómoda, estamos viendo qué alimento es”, explicó.

La actriz dio a conocer que su hijo Carlo está estudiando Ingeniería en Mecatrónica

Un ingeniero en la familia

La actriz también habló de sus planes de enviar a su hijo Carlo, el menor, a estudiar una temporada en el extranjero: “Tengo la intención, de hecho, ya se fue un mes con sus amigos, pero ahora se va a estudiar, ¿cuándo?, no sé. Es parte de la universidad en la que está, ahorita está estudiando para ser Ingeniero en Mecatrónica”, añadió. Leticia también compartió pormenores de la cercana relación que Luciano y Carlo sostiene con su papá, el abogado Juan Collado, quien recientemente fue absuelto de los delitos por los que fue señalado.

