Sharon Fonseca se convierte en modelo de su maquillista favorita, su hija Blu

La vida de Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi cambió para siempre hace más de tres años, cuando le dieron la bienvenida a su pequeña Blu Jerusalema. Este viaje en la paternidad les ha traído incontables aprendizajes, así como las más entrañables vivencias. La pareja, que mantiene una cercana relación con sus seguidores en redes sociales, gusta de compartir con frecuencia algunos vistazos de su vida familiar. Ahora, la venezolana ha querido mostrar el tierno momento en el que se puso en manos de su pequeña para lucir un maquillaje único.

©@sharfonseca



Sharon es una madre cariñosa y entregada.

Sharon publicó en sus historias de Instagram un breve y adorable video de su sesión de juego con Blu. En esta ocasión la pequeña se puso en el papel de makeup artist, mientras que a su mamá le tocó ser la modelo. “Mi maquillista favorita”, escribió la guapa mamá en su publicación.

En las imágenes se veía a la venezolana sentada en el piso mientras su hija usaba su rostro como lienzo. Sharon trataba de permanecer lo más quieta posible para que su nena pudiera hacerle su maquillaje, que en esta ocasión era monocromático, pues usó un lápiz grueso color verde, seguramente de sombras. Al final la pareja de Gianluca optó por recostarse para que su hija pudiera maquillarla mejor.

Loading the player...

“¡Ay qué bella! Bellísima, mi amor”, expresó Sharon con cierta sorpresa, mientras veía su rostro y cuello con varios trazos. “¿Por qué no me pones un poquito de morado acá?”, le sugirió a la niña, señalando su propia mejilla. La venezolana ha demostrado ser una mamá muy cariñosa y paciente, quien aprovecha al máximo cada momento junto a su amada Blu.

¿Hay planes de crecer la familia?

Al ver a Sharon y a Gianluca disfrutando tanto su faceta de padres y haciendo el mejor trabajo en la crianza de Blu, muchos se han preguntado si la pareja tiene planeado crecer su familia en algún momento. Hace tiempo la venezolana fue cuestionada al respecto y reveló si le gustaría tener más hijos.

En una dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram, hubo quien le preguntó sobre la posibilidad de ‘escribirle de nuevo a la cigüeña’. “La pregunta que más me hacen”, dijo Sharon “Si Dios quiere, pero honestamente me estoy disfrutando a mi chiquita (Blu) al máximo”, agregó, dejando ver que no estaba cerrada a la idea de tener otro bebé.

©@sharfonseca



Sharon está disfrutando al máximo su maternidad con Blu.

