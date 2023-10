Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca celebran a su hija Blu con una increíble fiesta inspirada en un safari

No hay tesoro más valioso para Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca que su hija Blu Jerusalema, quien trajo a sus vidas una gran dosis de felicidad y ternura. El empresario y la modelo suelen compartir con sus seguidores algunos momentos junto a su nena, y ahora que acaba de cumplir tres años, no ha sido la excepción. La pareja ‘echó la casa por la ventana’ al celebrar el cumpleaños de su hija, pues la organizó una fabulosa fiesta inspirada en los safaris en África.

La fiesta estuvo llena de hermosos detalles.

Si bien el cumpleaños de Blu fue el pasado 27 de octubre, sus famosos esperaron al fin de semana para celebrarlo en grande y en compañía de sus seres queridos. “Estoy muy agradecida de poder celebrarte mi cielo Blu, hoy más que nunca nos sentimos muy afortunados de tener la oportunidad de reunirnos por ti. ¡Muchas gracias a todos los que pudieron acompañarnos y ser parte de este día tan especial para nosotros!”, escribió la guapa venezolana al compartir algunos vistazos de la fiesta.

Tanto ella como Gianluca mostraron en sus respectivas cuenta de Instagram algunos detalles de la increíble celebración que se llevó a cabo en un hermoso y verde jardín (posiblemente en Bolonia, Italia, donde viven): desde la espectacular decoración llena de animalitos tiernos y la suculenta comida y postres, hasta los divertidos juegos y dinámicas en los que participaron chicos y grandes. “Compartiendo con ustedes la celebración de Blu Jerusalema”, escribió por su parte el magnate italiano.

Chicos y grandes se divirtieron en la fiesta de Blu.

Gianluca, Sharon y Blu lucieron atuendos a jugo siguiendo la temática de safari de la fiesta, por lo que lucieron como unos guapos exploradores: prensas beige y blancas, además de botas y accesorios color marrón, fueron los elementos clave de sus looks, mismo que siguieron también algunos animadores de la fiesta. Sin embargo, hubo también una princesa de cuento que se coló entre tanta fauna africana, se trata de Blancanieves, quien estuvo acompañada por sus 7 enanos.

Las hermosas palabras de Gianluca y Sharon a su hija

“Feliz cumple vida mía, nunca pensé que hubiera podido amar tan profundamente”, escribió Gianluca el pasado 28 de octubre al compartir una recopilación de entrañables momentos padre e hija junto a Blu. “En estos días solo quisiera poder tener a mi lado a mis padres para que pudieran verte y abrazarte aunque solo un minuto. Ellos serían orgullosos de ti y de la familia que hicimos con tu mamá”, agregó en su mensaje. En febrero, el empresario perdió a su madre, lo que supuso un duro golpe para él y toda su familia.

“A ti dedico cada sueño y cada esperanza de mi vida”, continuó en su publicación, en la que no se olvidó de reconocer la gran labor que ha desempeñado Sharon como madre. “A ti mi Reina @sharfonseca, gracias por haberme permitido conocer la verdadera felicidad. Las amo”, concluyó.

“A mi princesa: Estos tres años han sido los más hermosos de mi vida. Siento que fue ayer que llegaste y al mismo tiempo siento que te he tenido toda mi vida. No sé cómo vivía antes de ti. Gracias por ser tan especial y escogerme como mamá. Te prometo tratar de ser la mejor mamá que puedo ser para ti. Te amo, por siempre mi ángel Blu”, escribió por su parte de la modelo venezolana. “Gracias @gianlucavacchi por darme el regalo más hermoso de la vida. Somos tan afortunadas de tenerte. No pude escoger un mejor padre estoy tan orgullosa del maravilloso papito que eres. Te amamos”, agregó en su mensaje, reconociendo por su parte el papel del italiano.

