Aracely Arámbula reaparece tras la partida de su mamá: ‘Estoy en pausa’

En medio del duelo que enfrenta por el sensible fallecimiento de su mamá, doña Socorro Jaques, Aracely Arámbula reapareció en redes sociales donde publicó algunas historias desde uno de los sitios más especiales de su casa: el jardín. Por primera ocasión, tras la partida de su mamá, la actriz agradeció las muestras de cariño que le han hecho llegar, además, compartió con sus seguidores el especial significado detrás del limonero que tiene en su casa, un árbol que plantaron sus padres y del que su madre se encargó de cuidar hasta el último día. La protagonista de La Patrona confesó que se encuentra tomando un descanso y que más adelante retomará sus actividades.

La actriz presumió el lugar más especial de su casa: el jardín

El especial significado detrás del limonero

Aracely reveló que en su casa todavía hay limones de la última recolecta que hizo su mamá: “Coquito qué se llevó, ¿cuatro kilos?, son de los que todavía tenemos ahí. Todo está bellamente lleno de la mejor energía, Arafamilia. Gracias por sus flores, por sus hermosos comentarios, me acaba de hablar una bella amiga que me quiere mandar flores, gracias por tanto amor y cariño a mi Coco. Estoy en pausa, pero ya pronto podré agradecerles más”, se le escucha decir en una de sus historias mientras muestras a detalle su jardín, un espacio en el que sus papás siempre estuvieron involucrados: “Las Aves del paraíso, como le gustaban a mi papá, por eso me encantan, me encantan las flores”, comentó.

La actriz mostró a detalle los frutos del limonero que sus papás compraron en Xochimilco y que sembraron en su jardín: “Este lo compró mi papá, ellos lo plantaron, lo plantó mi papito hermoso y mi shulada, también el árbol de mandarina”, reveló Aracely. Reconoció que su gusto por los árboles frutales y las flores vienen desde su infancia: “En Chihuahua teníamos un árbol de duraznos deliciosos, siempre comíamos y mi abuelita tenía granadas que amo”, recordó. Ahora, es ella quien le inculca a sus hijos el gusto por estas frutas: “Ayer me pidieron granadas mis chicos, porque nos encantan, aparte de que son un súper antioxidante y los limones, las mandarinas, mango, puse un mango en Acapulco”, añadió.

Un huerto en honor a su mamá

La actriz se mostró agradecida de poder tener este tipo de detalles en su casa que la hacen mantener vivo el recuerdo de sus padres: “Vamos a cortar, qué hermosura, en honor de mi Coquito, vamos a cortar”, se le escucha decir en otra historia. Inspirada por el especial significado de su limonero a Aracely se le ocurrió la idea de poner un huerto en honor a su mamá: “Amo tener naturaleza aquí y puras cosas orgánicas y maravillosas, vamos a poner nuestro huerto, ¿no?, en honor a Coquito”.

La actriz reveló que en su jardín tienen grandes recuerdos de sus padres

La paz de su jardín

Por último, Aracely adelantó que le daría buen uso a los limones que recolectó de este árbol al que le tiene un gran cariño: “Ahorita con mi té verde o una súper limonada deli”. La actriz reconoció que el jardín de su casa es un lugar que le transmite mucha paz: “Qué belleza, no saben cómo amo tener un limonero aquí, me da una súper bonita vibra, energía y además el amor de mi Coco con la que lo puso, lo cortaba y los cuidaba, lo cuida, lo sigue cuidando, seguimos amándolo, como Coquito bella, todo lo que nos enseña todos los días”, finalizó.

