Las conexiones entre Taylor Swift, el número 13 y su aparición en el Super Bowl, ¿le dará la victoria a los Chiefs?

Luego de la embajada de Japón en Estados Unidos confirmara que Taylor Swift podría llegar a tiempo al Super Bowl LVIII en Las Vegas, este domingo 11 de febrero, los reflectores se han posado sobre la cantante y su novio, Travis Kelce, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs. Más allá del emocionante partido que disputarán contra los San Francisco 49ers, o el espectacular Halftime Show que prepara Usher, parte de la atención del juego se ha enfocado en la parejita, quien ha acaparado los titulares desde que se dio a conocer su relación.

Travis Kelce y Taylor Swift en el Campeonato de la Conferencia, donde los Chiefs derrotaron a los Ravens de Baltimore

El fenómeno ‘Taylor Swift- Travis Kelce’ ha roto las barreras entre el mundo del entretenimiento y el deporte, y hay quienes aseguran que la cantante de Cruel Summer es ‘el amuleto de la suerte de Kelce’. Hablando de números, podría haber algo de cierto, ya que ha estado presente en 12 de los partidos de fútbol americano de los Kansas City Chiefs de Travis Kelce en esta temporada, y como cosa del destino, el equipo ha ganado nueve de los 12 partidos en los que ella ha estado presente, por lo que muchos aseguran que Taylor es como el ‘amuleto’ del equipo.

Taylor Swift con Brittany Mahomes en un encuentro de los Chiefs en diciembre pasado

El ‘13, su número de la suerte

El próximo encuentro de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl representará el partido número 13 al que Taylor asiste... y si hacemos memoria, dicho número es el de la suerte de Taylor, justo como lo ha repetido en innumerables ocasiones desde el inicio de su carrera. Así que, de asistir al Super Bowl podría ser que ella con su número 13 y al ser el partido #13 al que acude, les dé algo de suerte a los Chiefs y logren su cuarto Super Bowl, siendo el tercero que Travis gane con el equipo.

De hecho, en una entrevista en 2009 con MTV News, Taylor habló de lo especial que eran esos dígitos para ella. “Mi primera canción número uno tuvo una introducción de 13 segundos. Cada vez que gané un premio me senté en el asiento 13, en la fila 13, en la sección 13 o en la fila M, que es la letra 13. Básicamente, cada vez que aparece un 13 en mi vida, es algo bueno”, dijo en ese entonces.

Medios como PEOPLE han hallado otras conexiones entre el 13 de Talyor y el Super Bowl. El evento se realizará el 11/2, números que al ser sumados dan un total de 13. Otra coincidencia es que en el equipo contrario, el de los San Francisco 49ers, tiene un 4 y un 9 que al sumrse, dan como respuesta 13.

Taylor Swift en una foto de 2009 con el número 13 escrito con un marcador en su mano

Además de los números, también es importante destacar que Taylor se ha dejado ver en varios de los partidos de su novio con jerseys, chamarras, brazaletes y gorros con el número 87, el cual es el que lleva el jugador. Así que el próximo domingo, ‘Tay Tay’ podría aparecer desde uno de los palcos de lujo del Allegiant Stadium con los padres de Travis, uniformada de pies a cabeza con el 87.

Los ‘Swfities’ ya ven el fútbol americano

El impacto que ha tenido el noviazgo también se ha visto reflejado en el creciente interés de ciertos sectores por el fútbol americano. A raíz del romance, que ha conjugado a lo mejor del deporte y el entretenimiento, cada vez hay más fans de Taylor viendo el americano. Justo así lo reconoció el dueño del equipo, Clark Hunt, en una entrevista en el show radiofónico Mad Dog (Sirius XM) hace unos días. “No hay duda de que el hecho de que ella sea fanática ha puesto un enfoque más intenso en el equipo de lo que hubiéramos tenido de otra manera, y ha abierto la base de fans a un grupo demográfico completamente nuevo que realmente no teníamos”, indicó.

Los fans de Taylor Swift ya van a los partidos de americano

Cada vez más son los ‘Swifties’ interesados en los marcadores, siguiendo los juegos y comprando productos alusivos al equipo, por lo que el próximo domingo el Super Bowl contará con un nuevo segmento de la población que estará pendiente de ver a su ídolo. “Tener a Taylor como fan de los Chiefs es algo único”, agregó Hunt. “Nunca hago una entrevista sin que alguien me pregunte al respecto. Con frecuencia tengo papás que se me acercan y me dicen: ‘Mis hijas de 10 a 12 años nunca veían el fútbol, pero ahora me piden que les avise cada vez que van a jugar los Chiefs, para que puedan venir y verlo’”.

