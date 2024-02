Sofía Vergara abre las puertas de su espectacular mansión en Los Ángeles

Sofía Vergara, una de las latinas más exitosas de la industria del entretenimiento, tiene algo más que belleza, talento y sentido del humor: un exquisito gusto en cuanto a diseño y bienes raíces. Como nunca antes, la actriz colombiana ha abierto las puertas de su espectacular mansión palaciega ubicada en la exclusiva zona residencial de Beverly Park, en Los Ángeles, y ha revelado la inspiración detrás de cada uno de los espacios que conforman esta impresionante propiedad.

La actriz de 51 años, quien acaba de estrenar su serie Griselda (Netflix), ha compartido un vistazo a la intimidad de su hogar a través del medio especializado Architectural Digest. Los techos altos, los arcos, las columnas y los espacios voluminosos de este inmueble cautivaron a Sofía, quien recurrió a la interiorista Ohara Davies-Gaetano para transformar la mansión en un espacio propio.

“El diseño era perfecto y me encantó que se pudiera ver el paisaje desde cada habitación, aunque todavía no había mucho jardín al que mirar. Sabía lo que haría para hacerlo mío”, contó a la revista. La estrella de Modern Family quería hacer de la mansión en una casa “hogareña y cómoda, un lugar donde la gente quisiera pasar el rato y relajarse”.

De acuerdo con Los Ángeles Times, Sofía y su ahora exesposo Joe Manganiello, se hicieron de esta mansión en 2020 y pagaron por ella nada más y nada menos que 26 millones de dólares. La casa había pertenecido anteriormente al célebre beisbolista Barry Bonds. De acuerdo con este medio, la propiedad abarca un terrino de 1.85 acres, mientras que la construcción se extiende sobre los 17 mil 100 pies cuadrados.

El inmueble, que había sito totalmente renovado al momento de que Sofía lo adquirió, está distribuido en dos niveles y cuenta con una cancha, piscina y spa. La casa principal tiene siete dormitorios y en total hay 10 y medio baños. Entre los materiales usados al interior destacan la piedra caliza importada y los pisos de travertino.

En la entrevista con AD, la colombiana contó que trabajó de la mano con la diseñadora para hacer de este impresionante lienzo en blanco, un espacio limpio y luminoso, aunque con algunas antigüedades que le aportaran calidez. “No me asusta gastar dinero, pero tiene que ser en elementos que de verdad aporten algo, no solamente que queden bien. No quería muebles tan preciados y preciosos que la gente tuviera miedo de usarlos y disfrutarlos”, confesó la actriz.

Entre las piezas elegidas destaca la chimenea francesa de piedra caliza del siglo XVIII ubicada en el salón principal, así como una lámpara italiana del XIX, un par de butacas barrocas, una antigua lámpara de araña española y una alfombra persa de Tabriz.

Si bien Sofía se inclinó por los tonos neutros para su hogar, quiso también agregarle un toque de color por medio de una pieza cargada de significado: una pintura de su connacional Fernando Botero. “Si fuera por mí, todo sería monocromático. No me gustan los tonos estridentes, ni tampoco los pastel”.

La millonaria fortuna de Sofía

Esta propiedad no es más que el resultado de los años de trabajo de la actriz colombiana, cuyo éxito se consolidó gracias a su personaje como Gloria Pritchett en Modern Family. Se sabe que esta espectacular mansión no es la única propiedad de Sofía. En el verano del 2022 se dio a conocer que había puesto a la venta una casa en Beverly Hills, misma que adquirió en 2014 por más de 10 millones de dólares.

La intérprete, quien incursionó además en la producción en su serie Griselda, tendría una fortuna aproximada de unos 180 millones de dólares, de acuerdo con el portal especializado Celebrity Net Worth. Si bien buena parte de su riqueza proviene de su trabajo en pantalla, lo cierto es que Vergara ha hecho colaboraciones con empresas como Walmart, y ha incursionado en la industria de la moda, lencería, zapatos y más recientemente la belleza y el skincare con su línea Toty.

