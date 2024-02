Sofía Vergara se dice abierta a las apps de citas y confiesa: ‘No necesito un esposo, lo quiero’

Con su separación de Joe Manganiello el año pasado, Sofía Vergara pasó a formar parte de las filas de los solteros. Y aunque se ha dejado ver en más de una ocasión junto al médico Justin Saliman, la colombiana no ha confirmado hasta ahora un noviazgo formal. En medio de la promoción de su nueva serie, la actriz ha hablado abiertamente sobre las relaciones amorosas e incluso se ha animado a revelar lo que busca en un galán. En una entrevista reciente, la estrella de Modern Family ha mostrado su apertura a usar apps de citas y además ha declarado su disposición a casarse de nuevo.

La actriz ha confesado estar abierta al amor y a disfrutar la vida.

En una charla con You Magazine (DailyMail), Sofía fue cuestionada sobre si, a raíz de su separación ha recurrido a alguna aplicación para encontrar el amor. “¡No, (pero) lo deseo!”, dijo. “Soy mala con la tecnología, así que estoy segura de que haría clic en los equivocados. Estoy abierta a divertirme y conocer gente. Sólo han pasado seis meses”, dijo la colombiana de 51 años, sin referirse en ningún momento su rumorado novio Justin.

La actriz, quien protagoniza Griselda (Netflix), habló sobre sus días ahora disfrutando el tiempo con sus amigos, “Es extraño, porque he vivido más tiempo en Estados Unidos que en mi país. Pero sigo siendo muy latina. Hago ejercicio con música latina. En mi auto, es música latina. Mis amigos –mis amigos más cercanos– son mis primos o los que conocí en el jardín de infantes. ¡Así que ahora necesito un esposo!”, dijo, pero después se corrigió a sí misma. “No, no necesito un esposo, lo quiero. Ni siquiera tiene que ser un esposo. Un compañero”.

El mes pasado, en si visita al programa español, El Hormiguero (Antena3), Sofía hizo gala de su buen humor al pedir que le presentaran a alguien e incluso mencionó algunas de las cualidades que debería tener su prospecto. “Tiene ser que ser cincuentón como yo, tiene que tener hijos —tengo 51 años— y tiene que ser buen mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa divina, así un actor, no”. También especificó sus preferencias en cuanto a temas financieros. “Ya lo he dicho muchas veces, tiene que ser igual o con más pasta que yo”, enfatizó.

La colombiana ha salido en varias ocasiones con el médico Justin Saliman.

Su negativa a repetir en la maternidad después de los 50

En la entrevista con You Magazine, Vergara habló además sobre las razones que llevaron al fin de su matrimonio de más de 7 años con Joe Manganiello. “Joe era cuatro años menor que yo y nunca había tenido hijos. Él decidió que quería tener hijos y yo no los quería. Era como: ‘Imagínate cuando este niño tenga diez años, yo tendré 60 y tantos’ ¡Eso es ser abuela!”.

Joe y Sofía terminaron su matrimonio en 2023 luego de más de 7 años.

Y es que, a diferencia de Manganiello, Sofía ya tiene un hijo, pues es madre de Manolo, a quien tuvo a sus 19 años con José Luis González-Ripoll, su primer marido.

En un tono más serio, la actriz reflexionó sobre las implicaciones de ser madre, sobre todo cuando se tiene una vida como la de ella. “Conozco los sacrificios que hay que hacer para ser una buena madre. Tienes que estar presente. Y mi carrera es importante para mí. No puedo desaparecer. Mucha gente confía en mí”, comentó. “Tengo 51 años, mi hijo tiene 32. Estoy listo para jugar con mi nieto y cuando termine será: ‘Está bien, tómalo. ¡Es tuyo!’”, bromeó.

