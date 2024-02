Salma Hayek provoca carcajadas en un divertido video junto a su masajista

Si hay algo que caracteriza a Salma Hayek además de su talento y belleza es sin duda su sencillez y su personalidad única. La actriz mexicana es una mujer carismática y con un gran sentido del humor, quien no teme mostrarse sin filtros ni poses en sus redes sociales. La intérprete compartió recientemente un video en el que, una vez más, mostró su simpatía y lo bien que se lleva con todas las personas a su alrededor.

Salma ha cautivado al mundo con su sencilez y simpatía.

“Aquí les presento a Kanika, la mejor masajista tailandesa en Londres”, escribió Salma en su cuenta de Instagram al compartir un videoclip de su divertida sesión en la que le provocó carcajadas de la fisioterapeuta, una encantadora mujer mayor.

Salma se encontraba recostada sobre en el piso sobre unas mantas, mientras Kanika, presionaba con sus manos su espalda. La actriz lanzó un grito de manera repentina, provocando las risas de la masajista, quien se mostraba un poco tímida. “No tengo dientes”, dijo. “Está bien”, respondió la mexicana y le dijo que podía reír aunque no tuviera dientes.

Mientras Kanika continuaba con la sesión, la estrella de Frida repitió su broma, haciendo que la masajista se doblara de risa sobre ella. La misma Salma no pudo evitar reírse al ver el efecto que provocaba en la señora, con quien evidentemente tiene una relación cercana.

Se ha ganado el cariño de la gente

Además de su innegable sentido del humor, Salma se ha ganado el cariño de quienes la conocen gracias a su gran corazón. En abril del año pasado Penélope Cruz recordó el inicio de su amistad con la estrella mexicana y contó cómo la abrazó desde el primer momento que la conoció con su calidez.

Salma y Penélope tienen una amistad entrañable.

“Conocí a Salma Hayek Pinault cuando recibí mi primera oferta para hacer una película estadounidense. No conocía a casi nadie en los Estados Unidos, pero ella me recogió en el aeropuerto y me llevó a su casa”, contó Penélope en un texto que escribió sobre la veracruzana a propósito de su nombramiento como una de las 100 mujeres más influeyentes por parte de la revista TIME.

“Conocerla fue como reencontrarse con una hermana que no había visto en mucho tiempo. Fue 100% de confianza desde nuestra primera conversación. Es increíblemente generosa, es algo que extiende a todos, pero especialmente a otras mujeres. Salma es una gran observadora y siente todo profundamente”, destacó la española.

