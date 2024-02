Ariadne Díaz también dedicó un emotivo post a la fallecida actriz, a la que recordó con todas sus virtudes, asegurando que desde la primera vez que se encontraron, hicieron ‘clic’. “Ay mi querida Helena me quedaré con las ganas de verte una vez más. Hermosa, brillante, humana, mística, divertida y sencilla como si no tuvieras una carrera alucinante y un nombre imponente. Te conocí el día de tu cumpleaños y conectamos profundamente de corazón a corazón. Cómo nos reímos en aquel llamado, el favorito de mi vida hasta ahora, cómo me hiciste revivir el estar con mi abuela hablando de tu gran amor, tu nieta Vania. Te mando hasta el cielo todos los aplausos y abrazos que tu vida merece. Te quiero mucho, mucho”.