Chita Rivera, el gran ícono de Broadway, fallece a los 91 años

Chita Rivera, la legendaria estrella de Broadway, estrella de puestas en escena como West Side Story, Chicago y El Beso de la Mujer Araña, falleció a los 91 años, de acuerdo con las declaraciones de su representante Merle Frimark. Curiosamente, Chita recién acababa de celebrar su cumpleaños 91, el pasado 23 de enero. Con una carrera sólida y una gran experiencia, Rivera hizo grandes papeles sobre el escenario, conquistando a la audiencia, dejando perplejos a los críticos e inspirando a las nuevas generaciones de artistas latinos. En una declaración emitida por su hija, Lisa Mordente, a NBC News, esta indicó que su madre falleció el martes 30 de enero en Nueva York, luego de “una corta enfermedad”.

Chita Rivera, la legendaria estrella de Broadway, falleció a los 91 años

“Ella fue una de las pocas artistas que dejó su sello en Broadway prácticamente en cada década”, dijo el historiador Brian Herrera de la Universidad de Princeton. “Ella era un tesoro del teatro estadounidense”.

A diferencia de algunas estrellas de teatro que dejan Broadway para ir a la televisión y el cine, o bailarines que se convierten en coreógrafos, Rivera nunca perdió su amor por el escenario. “Ella era una artista, de principio a fin”, dijo Herrera. “Era extraordinaria, no sólo por sus logros, sino porque era extraordinariamente querida”.

Chita Rivera fue conocida por hacer importantes puestas en escena

De ascendencia puertorriqueña, Dolores Conchita Figueroa del Rivero nació el 23 de enero de 1933 en Washington D.C. A los 16 años, había hecho una audición para el famoso coreógrafo George Balanchine y se mudó a la ciudad de Nueva York para asistir a la Escuela de Ballet Americano (School of American Ballet). Su primeros papeles en Broadway incluyeron trabajos en Guys and Dolls (1953) y Can-Can (1954).

Su gran momento en el teatro llegó en 1957 con West Side Story

Años después, en 1957 llegó su gran oportunidad de esteralizar West Side Story con el personaje de Anita, haciendo de esta puesta en escena uno de los musicales más famosos de todos los tiempos. Por más de cinco décadas, Rivera interpretó importantes papeles en obras como Bye Birdie (1960) y Chicago en 1975 donde dio vida a una asesina, mientras que en 2003 participó en Nine. Rivera, diez veces nominada al premio Tony, ganó premios Tony por The Rink en 1984 y Kiss of the Spiderwoman en 1993. También recibió un Tony especial por su trayectoria en 2018.

Chita Rivera fue reconocida por HOLA! en el listado anual de Latina Powerhouse por su imparable carrera, además de ser una pionera en el negocio del entretenimiento, abriendo la puerta a estrellas talentosas en Broadway y la industria del entretenimiento. QEPD

