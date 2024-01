Los hijos de Christopher Reeve asisten al emotivo estreno del documental de su padre en Sundance

La historia de Christopher Revee se explora en un nuevo documental. La película, llamada Super/Man: The Christpher Revee Story, relata la carrera como actor de Revee y la parálisis que afectó el resto de su vida después de un accidente a caballo en 1995. La cinta se estrenó en el Festival de Cine de Sundance con gran éxito y fue tan emotiva que el público no pudo contener las lágrimas. Los hijos de Reeve; Matthew, Alexandra y Will, estuvieron presentesy hablaron sobre la producción en una sesión de preguntas y respuestas que tuvo lugar después de la proyección.

Matthew Reeve, Alexandra Reeve Givens y William Reeve

La historia de Reeve ha sido durante mucho tiempo una fuente de inspiración para Hollywood y el documental muestra cómo en un momento cambió el resto de su vida. A pesar de los obstáculos que enfrentó Reeve, recibió el apoyo de su familia y decidió dedicar el resto de su existencia a inspirar a otros con su historia, convirtiéndose en un defensor de los derechos de las personas con discapacidad.

Matthew, Alexandra y William estaban en Park City, Utah, quienes hablaron con la prensa sobre su padre y su vida familiar. Revelaron el difícil proceso de realizar el documental y brindar a los productores, Ian Bonhôte y Peter Ettedgui, acceso a sus videos caseros más personales. “Sabíamos que queríamos, si alguna vez íbamos a hacer esto, tenía que ser el momento adecuado y el equipo adecuado”, dijo William. “Y que íbamos a entregar nuestro archivo familiar, nuestras películas caseras, sentarnos para algunas entrevistas crudas y vulnerables, y luego depositar toda nuestra confianza y fe en el equipo que se había reunido a nuestro alrededor y ver con qué regresaban”.

“Y el resultado final es extraordinario, por lo que nuestra confianza, sin duda, se ha visto recompensada”.

Los hijos de Reeve junto a los productores del documental

La carrera de Christopher Reeve

Christopher Reeve era conocido por su papel en las películas Superman, Superman 2, Superman 3 y Superman 4. Su interpretación de Clark Kent sigue siendo la ideal. Si bien muchos actores han asumido el rol desde entonces y han hecho todo lo posible para estar a la altura de Reeve, su actuación tiene un lugar especial en el corazón de la gente.

Reeve murió en 2004 de un paro cardíaco. Tras su muerte, su familia creó una fundación a su nombre. Sus hijos ahora forman parte de la junta directiva de la “Fundación Christopher & Dana Reeve”, que realiza investigaciones sobre lesiones de la médula espinal.

