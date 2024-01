Hillary Clinton protagoniza un video viral al bailar ‘La Macarena’ con Los del Río durante su visita a España

Al ser una reconocida exfuncionaria, a nadie le resultaría raro ver a Hillary Clinton en una conferencia, convención o evento político, pero ¿qué tal bailando La Macarena con Los del Río? Por más inverosímil que pudiera parecer este escenario es real, la exsecretaria de Estado estadounidense ha protagonizado un video junto al famoso dúo español en una reciente visita a Sevilla, el cual por supuesto ha corrido como pólvora en redes sociales.

Hillary Clinton con Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía.

Luego de su encuentro en Madrid con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, Hillary viajó a Sevilla. En su visita privada pudo disfrutar de algunas de las atracciones turísticas de la histórica ciudad, así como de sus delicias gastronómicas. Pero sin lugar a dudas, lo más destacado de esta escapada fue la espectacular fiesta con la que fue agasajada en el emblemático Palacio de Dueñas.

La aristócrata española Eugenía Martínez de Irujo y su esposo Narcís Rebollo abrieron las puertas de este famoso edificio para darle la mejor bienvenida a Hillary y ofrecer una fiesta en su honor. La velada estuvo llena de personalidades destacadas como Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, y celebridades como David Bisbal y Los del Río.

Hillary con Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo, Juan Manuel Moreno Bonilla y Manuela Villena

Martínez de Irujo tomó sus redes sociales para compartir algunos vistazos de la celebración, incluido el comentado momentazo protagonizado por la esposa de Bill Clinton. Y es que en un momento de la reunión, cuando la alegría que se había apoderado del ambiente, Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones (integrantes de Los del Río), tomaron un lugar en el centro de la habitación para deleitar a los presentes con su mayor éxito musical: Macarena.

No hizo falta música, pues los presentes siguieron con las palmas el ritmo de la pegadiza canción. Y en un momento, uno de los cantantes centró su atención en Hillary para invitarla a unirse a ellos en el icónico baile que acompaña la melodía. La política estadounidense de 76 años accedió sin pensarlo mucho y, de lo más divertida, se dispuso a seguir los movimientos. Aunque al parecer no dominaba la coreografía, eso no fue impedimento para que disfrutara el instante, pues se mostró muy sonriente todo el rato.

David Bisbal también deleitó a Hillary con su música

El intérprete de Ave María, otro de los grandes artistas que ha dado España a la música, también protagonizó un momento especial durante la velada. Junto a la cantante malagueña Vanesa Martín, Bisbal cantó Se Nos Rompió El Amor, tema inmortal de la fallecida cantante española Rocío Jurado.

Al parecer se trató de una actuación espontánea entre amigos, pues en los videos publicados por la anfitriona de la fiesta se veía a David con el teléfono móvil en mano siguiendo la letra de la canción. Todos los presentes escucharon atentos la interpretación, incluida Hillary que estaba en otro extremo de la habitación sentada en un sillón junto a otros invitados. Hasta ahora la estadounidense no ha compartido en sus redes sociales fotos o videos de esta inolvidable noche, pues al parecer está enfocada en su quehacer político.

