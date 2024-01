Jeremy Allen White y su comentado guiño a Rosalía con el que ha recordado sin querer a Rauw Alejandro

La noche del 14 de enero fue inolvidable para Jeremy Allen White, pues The Bear, la serie que protagoniza, se llevó varios premios en los Critics Choice Awards, incluida una estatuilla para él como Mejor Actor en una Serie de Comedia. Sin embargo, esa no es la única razón por la que el intérprete estadounidense dio de qué hablar en dicha gala. Y es que en su look —aparentemente— quiso hacer un guiño a Rosalía, con quien está más que confirmado tiene un romance, pero no esperaba que aquel detalle recordara también a Rauw Alejandro, exnovio de la española.

Jeremy vivió una gran noche en los Critics Choice Awards.

Jeremy acudidió puntual a la cita en el Barker Hangar, en Santa Mónica, California, y aunque muchos seguramente esperaban verlo desfilar por la alfombra roja de la mano de la ‘Motomami’, eso no ocurrió. En cambio, caminó en solitario luciendo un elegante traje negro de raya diplomática, con saco de doble botonadura, pantalones ligeramente amplios y camisa a juego.

El toque final que el actor agregó a su atuendo, y que llamó la atención desde el primer momento, fue la flor roja que llevó en su solapa como prendedor. Este detalle enseguida fue asociado con Rosalía, con quien empezó a ser relacionado sentimentalmente a finales de octubre. Muchos consideraron esto como romántico guiño a su novia, pues significaba que había “estado” junto a él en su gran noche.

En su look llamó mucho la atención la flor roja en su solapa.

Guiño a Rosalía.... ¿y a Rauw Alejandro?

Sin embargo, los más observadores internautas no tardaron en asociar este tierno detalle con alguien más: Rauw Alejandro, exprometido de la cantante española. Y no fue de extrañar, pues hace menos de dos años el boricua acudió a un importante evento público con la misma flor roja en su solapa, con la diferencia de que él estuvo acompañado además de Rosalía.

En noviembre de 2022 el boricua lució un accesorio igual.

Fue el 17 de noviembre de 2022, cuando Rauw Alejandro y la estrella española vivían el mejor momento de su noviazgo, y no dudaron en asistir juntos a la ceremonia de los Latin GRAMMY en la Michelob ULTRA Arena de Las Vegas. La entonces pareja desfiló de la mano por la alfombra roja e incluso posó abrazada ante las cámaras.

Mientras que la ‘Motomami’ usó entonces un glamuroso vestido negro con transparencias, brillo y una sexy abertura en la pierna, el intérprete de Todo De Ti optó por un elegante y clásico traje negro con saco cruzado y corbata, el cual coronó con un prendedor de flor roja. También en aquel momento este detalle fue asociado con la española, quien se confesaba enamorada de Rauw.

El cantante confirmó su separación de Rosalía en julio del año pasado.

Sin embargo, aquella fue una de las últimas veces qie posaron juntos en una alfombra roja, pues en julio del año pasado se confirmó el fin de su noviazgo. “Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso”, expresó entonces el cantante, quien hizo además una importante aclaración para acabar con los rumore. “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, agregó.

