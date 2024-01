Su visita a México, lo difícil de grabar en Islandia y el cariño por Issa López, ¡Jodie Foster nos cuenta todo!

Jodie Foster está de visita en la Ciudad de México para promocionar el próximo estreno de la cuarta temporada de True Detective: Country Night (HBO Max), que llegará a la pantalla chica este 14 de enero. La actriz protagoniza esta historia “obscura, fría y femenina” que los fans del suspenso ya no pueden esperar para ver. Emocionada por su estancia en el país latino, Jodie charló con HOLA! Américas sobre su experiencia frente a las cámaras en el frío de Islandia, además de expresar su admiración por la guionista y directora, Issa López.

“Amo estar en México, no puedo esperar para probar la deliciosa comida, salir a caminar por las calles y conocer otros lugares”, dijo contenta y sin dejar de sonreír mientras desfilaba por la alfombra azul de la serie. Ahí, también expresó lo emocionada que estaba por volver a dar vida a una detective, como lo hizo en el filme de 1991, The Silence of the Lambs, cuya actuación la hizo merecedora al Oscar a Mejor Actriz.

En la serie, Foster interpreta a Liz Danvers, una detective que junto a su compañera, Evangeline Navarro (KaliReis), debe enfrentarse a su pasado para descubrir la aterradora verdad que se esconde debajo del hielo en el ártico. Ambientada en Ennis, Alaska, la serie se filmó en Islandia, en donde Jodie tuvo como reto grabar a grados bajo cero; sin embargo, el staff hizo de aquellas noches algo más cálido emocionalmente.

“Fue complicado grabar en el frío. El clima, los elementos supusieron un reto, pero nos encantó. Islandia en un gran país, hay mucha música en vivo, comida muy rica, mucho qué hacer en la noche. Nosotros solíamos convivir en la casa de algún otro actor o staff del rodaje y cantamos mucho”, dijo.

El buen ambiente con la gente de la grabación fue tal que Jodie regresó a casa con más que recuerdos mentales sobre su estancia en el ártico. “Me quedé con la placa de la detective, la guardo en un cajón cerca de mi cama y me encantó usar el uniforme. También me quedé con uno de los suéteres”, confesó.

La buena amistad con Issa López

La cuarta temporada de True Detective le dio a Jodie Foster más que una grata experiencia, pues fue gracias a ella que pudo conocer no sólo el trabajo de la directora y guionista Issa López; sino también al agradable ser humano que es, dando pie a una increíble amistad.

“Amé trabajar con Issa. Creo que es mi directora favorita porque es inteligente, emocionalmente profunda, una gran escritora muy preparada, graciosa y honesta. Es la que siempre tuvo esa gran energía para lucirse en la pista de baile, lo que nos gustó mucho”, expresó Jodie.

En su entrevista para la portada digital de HOLA! Américas, Issa hacía eco de esta grata relación, asegurando que desde entonces no quiere trabajar en ningún proyecto en el que no esté incluida Foster. La actriz no sólo respaldó las palabras de la mexicana, sino que hasta bromeó con ello: “Voy a ser su asistente personal, esa chica que corra detrás de ella con el café”, comentó entre risas.

