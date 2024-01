Niegan a Cher la custodia de su hijo, Elijah Blue Allman

Cher recibió una negativa de parte de la Corte de Los Ángeles, tras solicitar en diciembre pasado la custodia de su hijo de 47 años, Elijah Blue Allman. La cantante buscaba ser la tutora legal argumentando que el músico no se encuentra capacitado para administrar sus bienes y recursos debido a problemas de adicción.

La solicitud le habría sido negada a Cher, de 77 años, por una falta en documentación y pruebas de parte de sus abogados, necesaria para presentar ante la juez. Según informes de Daily Mail, los letrados de Cher se comunicaron menos de 24 horas antes con los de Allman, quienes les negaron acceso a documentación importante que sería de gran utilidad a favor de ella.

Sin embargo, no todo está dicho, pues la jueza encargada del caso programó una segunda audiencia que tendrá lugar el lunes 29 de enero. Con esta nueva fecha, la cantante tiene oportunidad de recolectar la documentación e información necesaria, misma que deberá entregar una semana antes a los abogados de su hijo.

La postura de Allman

Si bien Cher hizo esta petición de manera oficial, Elijah Blue se rehúsa a aceptarla, pues asegura que no hay una razón para otorgar el manejo de sus bienes a su madre. “Una tutela del patrimonio no es necesaria, no existe ninguna razón para el nombramiento de un tutor. Estoy limpio y sobrio de sustancias desde hace más de 90 días y soy totalmente capaz y comprometido a administrar el dinero que recibo del fideicomiso que me dejó mi difunto padre”, declaró bajo juramento.

Para Cher no ha sido un camino fácil, pues desde meses atrás se ha enfrentado a situaciones mediáticas por los problemas de su hijo. Un tema del que se sinceró en octubre, cuando su exnuera, Marieangela King, la señaló como la autora deun plan para secuestrar a Allman. La cantante aseguró al New York Post que todo era falso, aunque no brindó más detalles sobre su situación familiar.

