Emily Pellegrini, la modelo creada con IA, que recibe propuestas de citas de millonarios y deportistas

Hace unos meses, saltó a la fama la modelo Emily Pellegrini quien según sus redes sociales, reside en Los Ángeles y se dedica a las pasarelas. La belleza de esta joven de melena castaña cautivó a los internautas, logrando acumular más de 146 mil seguidores. Incluso deportistas y empresarios millonarios la han invitado a salir... pero detrás de ese rostro angelical hay todo un algortimo creado por la inteligencia artificial. Sí, así como lo lees... la joven que tiene enamorados a miles en realidad no existe y es creación de un desarrollador.

La evolución de la Inteligencia Artificial, conocida también como IA, ha dado pasos agigantados, al punto de que no se sabe bien a bien qué es real y qué no lo es, y este ha sido el caso con Emily Pellegrini, quien tiene perplejos a sus seguidores con su belleza.

En una entrevista con el Daily Mail, el desarrollador de la falsa modelo compartió cómo fue que creó a Emily. “Le pregunté a Chat GPT cuál es la chica de los sueños del hombre promedio y me dijo cabello castaño largo y piernas largas, así que la hice exactamente como decía. El objetivo era hacerla simpática y atractiva. Quería mantenerla lo más real posible”, comentó al tabloide inglés.

Ha sido tal el furor que ha causado la joven, quien según su biografía tiene 23 años, que deportistas reconocidos y empresarios millonarios la han invitado a tener exóticos viajes por el mundo, además de citas en los restaurantes más exclusivos. “Es muy diferente quién la contacta y dónde. A través de mensajes directos de Instagram hay personajes realmente famosos, como futbolistas, multimillonarios, luchadores de MMA y tenistas. Creen que ella es real. La invitan a Dubai para conocerse y comer en excelentes restaurantes”, indicó el creador de Emily, quien por cierto está ganado miles de dólares con el contenido que publica de la modelo virtual en una plataforma llamada Fanvue.

Millonarios y deportistas le escriben a Emily

La curiosidad por saber quiénes habían caído ante los encantos de Pellegrini no pasó inadvertida durante la entrevista, sin embargo el creador de Pellegrini prefirió no revelar sus identidades. Sin embargo, compartió que un jugador profesional de Alemania le escribía de manera constante a la modelo virtual, a través de mensajes directos. “Hubo un momento en el que pensé: ‘¿Qué car** está pasando?’ Un futbolista profesional también apareció en el mensaje de Emily y preguntó: ‘¿Cómo es posible que una dama tan hermosa no tenga novio?’”, comentó.

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez y Ben Affleck sufren estrés postraumático después de su primer romance Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.