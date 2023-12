Fallece Pedro Suárez-Vertiz, el rockero más importante e icónico de Perú

Días antes de finalizar el 2023, la música se viste de luto con la partida de Pedro Suárez-Vertiz. El músico falleció este jueves 28 de diciembre a los 54 años, en su casa en Miraflores, en Lima, la capital de Perú. El cantante, que se inició en la industria con la banda Arena Hash al lado de Christian Meier, marcó a toda una generación que creció con sus canciones dentro de la agrupación y posteriormente, con su faceta como solista.

Pedro Suárez Vertiz falleció a los 54 años tras una larga enfermedad

Suárez-Vertiz llevaba muchos años luchando contra una rara enfermedad, conocida como parálisis bulbar, una Enfermedad de la Neurona Motora (ENM), la cual afecta las neuronas del tallo cerebral, causando problemas en la movilidad, el habla y la capacidad de masticar y deglutir alimentos. Debido a esta condición, Pedro perdió la voz y no pudo cantar más.

Sin embargo, en octubre de este año pudo volver a la música gracias a la inteligencia artificial. Tras 12 años lejos de los micrófonos, el compositor lanzó el tema Amor, yo te perdí la fe, una tema que había dejado en el tintero. “Antes de dejar de vocalizar, escribí una canción que nunca pude grabar. Quien diría que hoy, 12 años después, podría cantarla gracias a la inteligencia artificial”, expresó al portal peruano RPP.

Pedro Suárez-Vertiz se alejó de los escenarios tras desarrollar una rara enfermedad

De acuerdo con medios locales, al momento del deceso, el intérprete de Me estoy enamorando se encontraba en Perú, mientras que su familia; su esposa y sus tres hijos estaban en España visitando a sus seres queridos por las fiestas. De hecho, en el último post de su esposa, Cynthia Martínez, esta aparece en una foto con sus hijos en Segovia. A Pedro le sobreviven, además de su mujer sus tres hijos; María José, Salvador y Tomás.

La amistad de Pedro Suárez Vertiz y Christian Meier

Fue con Arena Hash que Pedro Suárez-Vertiz dio el gran salto dentro de la industria. La banda de pop-rock, fundada en la década de los ochenta, tenía como otros integrantes a Patricio Suárez-Vértiz, Arturo Pomar Jr., además de Christian Meier. Tras este paso por la música, Meier se convirtió en actor de telenovelas y reientemente retomó la música con el lanzamiento del álbum ‘He vuelto a casa’. En entrevista con HOLA! Américas, el artista nos habló de su relación con Pedro Suárez Vertiz, con quien compartió los escenarios.

El cantante habló de su relación con Pedro Suárez-Vertiz

“Viendo lo que le ha sucedido a Pedro, por supuesto, disfruto mucho más cada momento de la vida, porque agradezco yo la salud y el tiempo que me da para disfrutarla”, indicó Meier. Acerca de la comunicación que ambos sostenían, este agregó que era frecuente. “Con él tengo contacto constantemente, conversamos por WhatsApp, voy y lo visito cada vez que voy a Lima, cada vez que puedo. Y para mí sigue siendo él mismo, porque hoy finalmente, yo siempre digo, todas estas historias que él cuenta en su Facebook, diariamente en sus redes sociales, son las historias que yo he escuchado desde los 17 hasta los 20 y tantos años, todos los días, en el avión, eran las mismas inquietudes, eran todo”.

“Son temas de los cuales estoy completamente familiarizado. Entonces, a mí no me sorprenden, pero me gusta que haya encontrado a través de la escritura esta prolificidad, no sé si es la palabra, para seguir contando historias, porque él tiene una gran imaginación y tiene muchas y esta locuacidad para seguir contando cosas”, agregó. El actor de Luz María añadió que el legado de su amigo perdurará por siempre: “Se extraña su música, pero igual queda su obra, y su obra siempre estará ahí, siempre estará ahí, creo que es valiosa”.

