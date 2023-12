La actriz mexicana, mejor conocida como ‘La Tigresa’, falleció el 1 de marzo a los 89 años. Irma, quien tuvo una larga y exitosa carrera en el cine mexicano, falleció repentinamente mientras se encontraba en su natal Chiapas.

“Fue un infarto, se empezó a sentir mal. Son cosas que te sorprenden y te hacen explotar la cabeza porque no entenderías, no lo procesas, no estás pensando que estas cosas van a pasar porque estaba bien, estaba alegre”, dijo su sobrino Luis Felipe García en el programa Sale el Sol.