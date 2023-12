Tras conocerse la causa de muerte de Matthew Perry, su ex novia pide investigar a sus médicos

Hace unos días, el Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles hizo público el informe final sobre el fallecimiento de Matthew Perry, concluyendo que el actor de 54 años murió debido a “los efectos agudos de la ketamina”. Tras la divulgación de estos resultados, Kayti Edwards, ex novia de la estrella de Friends, hizo una serie de declaraciones en las que ha pedido a las autoridades que se investigue a detalle las circunstancias de la muerte.

Kayti, quien salió con el actor en 2006 y fue su asistente en el 2011, admitió en una entrevista con US Sun que aún tiene muchas preguntas sin respuesta, sobre el fallecimiento de Perry, y dijo que no cree que el actor consiguiera en las calles aquel medicamento que influyó en su muerte.

“Estoy bastante segura de que en el cerebro de Matthew, las infusiones de ketamina en un médico contarían como si estuviera sobrio. En su cerebro no es lo mismo que salir a la calle a comprar crack o heroína. Ese probablemente fue el trampolín para que volviera a consumir drogas”, comentó Edwards. Este comentario lo hizo en referencia al tratamiento con ketamina por infusión que estuvo recibiendo Matthew para tratar su depresión, y cuya última dosis le había sido administrada una semana antes, lo que indicaría que no causó directamente su muerte.

Kayti insistió en que los médicos que atendieron a su expareja deberían dar mayor explicación sobre lo sucedido. “Creo que los médicos que habían estado trabajando con Matthew deberían ser investigados. Estoy bastante segura de que habría consultado a un médico”, dijo. Además, confesó que el resultado de la autopsia no le causó mayor sorpresa. “No me sorprendió cuando apareció el informe del médico forense. Ya sabía lo que era, así que no me sorprendió”.

Edwards opinó que lo que ocurrió aquella noche en la que Matthew perdió la vida es una incógnita. “Yo no estaba allí, así que no sé exactamente lo que pasó, peroconozco a Matthew como persona y amigo y conozco los patrones que condujeron a esto. Lo pude ver a leguas, no parecía estar bien durante las últimas dos semanas de su vida. Las personas sobrias que lo conocieron nunca estuvieron con él cuando se estaba drogando, así que no conocían las señales”.

Se descartó la presencia de drogas

Según publicó TMZ tras conocerse los resultados finales de los exámenes al cuerpo de Matthew, el forense señaló que la ketamina en el organismo de Perry causó sobreestimulación cardiovascular y depresión respiratoria. Además, se reportó que no se hallaron rastros de alcohol, metanfetamina, cocaína, heroína, PCP o fentanilo.

