Nodal y Cazzu derrochan miel desde la primera fila del concierto de Luis Miguel

Desde que se convirtieron en papás hace unos meses, Christian Nodal y Cazzu han dejado ver lo mucho que disfrutan este trabajo, pues a menudo comparten algunos vistazos de su día a día con su nena. Pero su faceta de papás no ha impedido que disfruten su vida en pareja. Hace unos días el cantante mexicano sorprendió a la rapera argentina con una romántica cena por su cumpleaños y ahora han pasado un nuevo y entrañable momento juntos: asistir a un concierto de Luis Miguel y cantar a todo pulmón desde la primera fila.

‘El Sol de México’ se presentó el pasado fin de semana en el Estadio Jalisco, en la ciudad mexicana de Guadalajara, dónde vive la familia de Nodal. El joven intérprete no dejó pasar la oportunidad de asistir a este codiciado espectáculo y acudió junto a Cazzu. Ella ya había compartido algunos videos desde el recinto, pero en ellos solo de le veía disfrutando del show junto a una amiga, eso sí, en un lugar privilegiado.

Sin embargo, más tarde circularon imágenes en las que se veía a ‘La Jefa’ derrochando miel con Nodal en el concierto de ‘Luismi’, estando apenas a unos escasos metros de él. Bien podría ser que él acompañó a su pareja y a su amiga, o que Cazzu asistió a los dos conciertos que el intérprete de La Media Vuelta ofreció en el Estadio Jalisco el 16 y el 17 de diciembre, primero con su amiga y luego con su pareja.

Cazzu y Nodal en el concierto de Luis Miguel en México 🇲🇽 pic.twitter.com/XuTcmbeRbh — Cazzu Sources (@cazzusources) December 18, 2023

En uno de los videos que circularon en redes sociales se puede ver a la pareja en un romántico momento mientras de fondo se escuchaba La Incondicional, uno de los temas más emblemáticos de Luis Miguel. Cazzu abrazaba fuertemente a Nodal y lo miraba de cerca, cantando uno que otro verso, mientras que él le devolvía la mirada, derrochando amor y complicidad.

#ElAmor | 🥰 CAZZU Y NODAL DISFRUTAN DE 'EL SOL'



El cantante de regional mexicano, Christian Nodal y la rapera Cazzu, pareja que recién en septiembre tuvo un bebé, fue sorprendida disfrutando de un concierto de Luis Miguel, como parte de las celebraciones de 'Julieta', luego de… pic.twitter.com/MjI5J6f8hZ — El Porvenir MX (@PorvenirMx) December 18, 2023

No hay duda de que su papel de padres ha reforzado aún más su relación, y aunque su pequeña Inti es su prioridad ahora, eso no impide que aprovechen al máximo su tiempo en pareja.

Nodal y su gran amor a Cazzu

“Me siento muy agradecido de que la vida me haya traído a este momento con la persona adecuada, con la persona que amo, admiro y aprecio mucho”, compartía Nodal en entrevista con Rolling Stone poco antes del nacimiento de su hija.

En aquella ocasión también habló de Cazzualidades, el tema que le dedicó a su pareja y cuyo video protagonizó la estrella argentina. “A lo largo de los años, he escrito canciones que son muy íntimas para mí, que tratan sobre el desamor y el amor. He hecho muchas canciones. Me encanta mantenerlo real. Siento que la gente puede sentir cuándo algo es real y cuándo no lo es”, explicó.

“En mis letras, incluso si es algo que escribo o no escribo, quiero que la gente se conecte con ellas. Hice (Cazzualidades) para la madre de mi hijo. Estamos atravesando un capítulo muy precioso como seres humanos individuales, como equipo y como pareja. Me encanta compartir muchas cosas. Me encanta gritar sobre nuestro amor a los tejados”, agregó.

